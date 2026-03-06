◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

日本ボクシング史上最高のスーパーファイトが、ついに実現する。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人が、５月２日に東京ドームで対戦することが６日、正式発表された。尚弥は「格の違いを見せる」と自信をみなぎらせ、中谷も「最強の名称をいただきたい」と勝利への意気込みを語った。また、尚弥の弟でＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真は、ＷＢＣ同級４位・井岡一翔の挑戦を受ける。井岡が勝てば、日本男子初の５階級制覇となる。会見にはテレビカメラ２０台、報道陣約２００人が詰めかけた。

互いに３２戦全勝同士。米専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（全階級を通じての最強ランキング）では尚弥が２位、中谷が７位につける。軽量級世界最高峰の激突だ。

トータルの完成度では、尚弥が群を抜いている。左ボディー、右ストレートの一撃の破壊力、完璧な距離感でポジショニングを自在に操るディフェンス。昨年９月のアフマダリエフ戦では「打たせずに打つ」スタイルで五輪メダリストを翻弄（ほんろう）した。中谷を指導するルディ・エルナンデス・トレーナーが海外メディアで「潤人がＫＯできる可能性は低いが判定なら勝てる」と発言。これに対し尚弥は「僕に判定では勝てません」と断言した。

身長で８センチ上回る中谷は、ロングレンジの左ストレートと、接近戦での左アッパーが武器。ともに一撃で試合の流れを変える威力がある。スーパーバンタム級転向２戦目で、どこまで適応できるかもポイントとなる。

◆過去の主な日本人同士の世界戦

▽１９６７年１２月１４日・小林弘―沼田義明（蔵前国技館） 史上初の世界戦日本人対決。「雑草男」小林が「精密機械」世界スーパーフェザー級王者・沼田に１２回ＫＯ勝ちし王座獲得。

▽９４年１２月４日・辰吉丈一郎―薬師寺保栄（名古屋レインボーホール） ＷＢＣ世界バンタム級の王者・薬師寺と暫定王者・辰吉による王座統一戦。薬師寺が２―０の判定勝利。

▽２０００年１０月１１日・畑山隆則―坂本博之（横浜アリーナ） ２階級制覇を達成したＷＢＡ世界ライト級王者・畑山の初防衛戦。４度目の世界挑戦となる「平成のＫＯキング」坂本に１０回ＫＯ勝ち。

▽０７年１０月１１日・内藤大助―亀田大毅（有明アリーナ） ＷＢＣ世界フライ級王者・内藤の初防衛戦。試合前から両者は舌戦を繰り広げた。内藤が最大１０点差の判定勝ち。反則を繰り返した亀田大はライセンス１年間停止処分を受けた。