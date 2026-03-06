µÁÊì¤È´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆ±µïÀ¸³è¥¹¥¿¡¼¥È¡ª ºÇ½é¤Ï¤Á¤ã¤óÉÕ¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËµÞ¤ËÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡Ä¡ÚÆ±µï¤·¤¿¤é¸Æ¤Ó¼Î¤ÆµÁÊì Vol.1¡Û
µÁÊì¤Ï¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿¡¢¤¤¤¤¿Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Ä¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¤Îµ÷Î¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢µÁÊì¤Î½»¤à¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¼¡¤Î²È¤ËÆþµï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ËÈ¾Ç¯ÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤¦¤·¤ÆÆÍÁ³¡¢Æ±µï¤ÎÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤ÇÆ±µï¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤¿¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÀè¤º¤Ã¤È¤ÏÀµÄ¾Æñ¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ê¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡Ä¡©
¤½¤¦»×¤¤»Ï¤Þ¤Ã¤¿µÁÊì¤È¤ÎÆ±µïÀ¸³è¡£¡Ö¥«¥Û¤Á¤ã¤ó¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª¡×¤ÈºÇ½é¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¡Ö¤Í¤§¡¢¥«¥Û¡ª¡×
µÁÊì¤¬ÆÍÁ³¡¢»ä¤ò¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¤³¤ì¤Ã¤Æ¡Ä¿Æ¶á´¶¤ÎÉ½¤ì¡©
¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µÞ¤ËµÁÊì¤¬»ä¤Î²½¾Ñ¿å¤ò¥Ð¥·¥ã¥Ð¥·¥ã»È¤¤»Ï¤á¤Æ!?
¢¨¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥¤¥é¥¹¥È:1Æü1·Ü
(·îÀî¤Ï¤ë¤Î)