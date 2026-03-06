◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)

日本代表・侍ジャパンの初戦、チャイニーズ・タイペイ戦の先発マウンドに上がった山本由伸投手は3回途中で降板しました。

オリックス時代に3年連続“最優秀バッテリー賞”を受賞した若月健矢選手とコンビを組んだ山本投手。初回をピッチャーゴロ、空振り三振、サードゴロと10球で三者凡退に抑え、流れを作りました。

2回には大量10点のリードを貰うとその裏、先頭打者に四球を与え、この試合初めてのランナーを背負います。それでも5番の吉力吉撈・鞏冠 (ギリギラウ・コンクアン)選手を併殺打に打ち取り、ピンチを脱出。最後は154キロのストレートでつまらせ、セカンドゴロで無失点を継続します。

しかし3回、1アウトから林家正(リン・チャージェン)選手の放った打球を、サード・岡本和真選手が悪送球。エラーで出塁を許すと、2アウトからこの試合2つめの四球を与え、1、2塁のピンチを迎えます。

さらに、2番スチュアート・フェアチャイルド選手の打席では、ピッチクロック違反を取られるなど、2者連続四球。リズムが乱れ、満塁としたところで、井端弘和監督が2番手・藤平尚真投手へ交代を告げました。

藤平投手は空振り三振で無失点。山本投手の今大会初登板は2回2/3を3四球と制球に苦しみながら、53球、被安打0の無失点としました。