¡Ú¥¥å¥ì¥ë¡Û´¨ÃÈº¹¤ä´¥Áç...¤æ¤é¤®¤ä¤¹¤¤È©¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡ª¿·ºîÈþÍÆ±Õ¤Ï½Õ¤Î¤ª¼é¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡ÔÊÔ½¸Éô¥ì¥Ý¡Õ
´¥ÁçÀÉÒ´¶È©¤ò¹Í¤¨¤¿Áí¹ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCurel¡Ê¥¥å¥ì¥ë¡Ë¡×¤«¤éÃíÌÜ¤ÎÈþÍÆ±Õ¤¬ÅÐ¾ì¡£2026Ç¯3·î7Æü¤Ë¡¢¤æ¤é¤®¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¥¥å¥ì¥ë ½á¿»ÊÝ¼¾ ³ÑÁØ¿¼Éô¥Ð¥ê¥¢ÈþÍÆ±Õ ¡Ú°åÌôÉô³°ÉÊ¡Û¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë»ÈÍÑ´¶¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô»É·ã¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ëÈþÍÆ±Õ
¥¥å¥ì¥ë¤Ï¡¢ÈéÉæ²Ê³Ø¸¦µæ¤Î¤â¤È¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¥»¥é¥ß¥É¡×¤Îµ¡Ç½¤ËÃåÌÜ¤·¤ÆÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¥å¥ì¥ë ½á¿»ÊÝ¼¾ ³ÑÁØ¿¼Éô¥Ð¥ê¥¢ÈþÍÆ±Õ¡×¤Ï¡¢´¥Áç¤ä´¨ÃÈº¹¤Ê¤É¤ÎÆÍÈ¯Åª¤Ê´Ä¶ÊÑ²½¤Ç¤æ¤é¤®¤ä¤¹¤¤´¥ÁçÀÉÒ´¶È©¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿ÈþÍÆ±Õ¤Ç¤¹¡£
²Ö²¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤³20Ç¯¤Ç³°µ¤¤Î¼¾ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢È©¤Ë¤È¤Ã¤Æ²á¹ó¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î»ÈÍÑ³ÈÂç¤ä»ç³°ÀþÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È©¤ÎÉÒ´¶°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê³°Éô»É·ã¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¥å¥ì¥ë ½á¿»ÊÝ¼¾ ³ÑÁØ¿¼Éô¥Ð¥ê¥¢ÈþÍÆ±Õ¡×¤Ç¤¹¡£
È©¹Ó¤ì¡¦¹Ó¤ìÀ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¡¢¥¥å¥ì¥ë½é¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬GABOB¡Ê¥¬¥ó¥Þ-¥¢¥ß¥Î-¥Ù¡¼¥¿-¥Ò¥É¥í¥¥·Íï»À¡Ë¤òÇÛ¹ç¡£³ÑÁØ¿¼¤¯¤Þ¤Ç¥Ð¥ê¥¢¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°Éô»É·ã¤«¤éÈéÉæ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢È©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÝ¤Ä¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ÎÆ¯¤¤òÊä¤Ã¤Æ¡¢½á¤¤¤òÊÝ¤Ä¡Ö¥»¥é¥ß¥Éµ¡Ç½¥«¥×¥»¥ëPlus¡Ê¢¨1¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¡£¥Ù¥¿¤Ä¤«¤ºÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£¸å¤Ë»È¤¦Æý±Õ¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¼ÙËâ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢µ¼Ô¤¬´ò¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ò³«¤±¤ë¤È1²óÊ¬¤Î»ÈÍÑÎÌ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÛ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£
»È¤¦¤È¤¤Ë¼«Æ°¤Ç1²óÊ¬¤Î»ÈÍÑÎÌ¤¬µÛ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂ¿¤¯¼è¤ê¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿...¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÆ°¤Ç"¥¹¥Ý¥¤¥È¤ÇµÛ¤¤¾å¤²¤ë"¤È¤¤¤¦°ì¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼å»ÀÀ¡¢Ìµ¹áÎÁ¡¢ÌµÃå¿§¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¡Ê¥¨¥Á¥ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÌµÅº²Ã¡Ë¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡¢´¥ÁçÀÉÒ´¶È©¤Î¿Í¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡¢¥Î¥ó¥³¥á¥É¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¤È¡¢¥¥å¥ì¥ë¤é¤·¤¤Äã»É·ãÀß·×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤äÈéÉæ»É·ã¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡¢¥³¥á¥É¡Ê¤Ë¤¤Ó¤Î¤â¤È¡Ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
30ml¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï4950±ß¤Ç¤¹¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡£
Åß¤«¤é½Õ¤Ø¤Èµ¨Àá¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤éµÞ¤Ë´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÖÊ´¤¬Èô»¶¤·¤¿¤ê......¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ²á¹ó¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹º£¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨1...¥»¥é¥ß¥Éµ¡Ç½À®Ê¬¡Ê¥Ø¥¥µ¥Ç¥·¥í¥¥·PG¥Ò¥É¥í¥¥·¥¨¥Á¥ë¥Ø¥¥µ¥Ç¥«¥Ê¥ß¥É¡§ÊÝ¼¾¡Ë¡¢¥Õ¥£¥È¥¹¥Õ¥£¥ó¥´¥·¥ó¡ÊÊÝ¼¾¡ËPOE¿åÅº¥Ò¥Þ¥·Ìý¡ÊÆý²½ºÞ¡Ë¡¢¥¸¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ë¥¸¥â¥Ë¥¦¥à¥¯¥í¥ê¥É¡ÊÇ´ÅÙÄ´À°ºÞ¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë¥Ù¥·¥¯¥ë¹½Â¤
