3月7日、ホーム開幕戦を迎えるサッカー・アルビレックス新潟。ホーム9か月ぶりとなる勝利へ船越監督は「もっとチャンスを増やす」と意気込みを語りました。



岡田康アナウンサー

「晴れ間も出て、暖かくなってきた聖籠町です。連勝中ということもあって、選手の表情を見ますと、和やかでリラックスした表情ですね。盤石の状態でホーム開幕を迎えます」





公開された練習ではストレッチや少人数のグループで行うパス回し、細かいステップを踏む動きの確認などで汗を流しました。開幕からのアウェー4連戦を3勝1敗と、好調を維持しているアルビレックス…昨シーズンJ1ワーストとなる67失点を喫した守備についても、ここまで2試合連続で完封勝利。船越監督が求める狙いをもって奪いに行くコンパクトなディフェンスが光っています。藤原奏哉選手「前線の選手がうまく誘導だったり制限してくれるなかで、どこのポジションに立つのかを後ろが明確に指示することでもっとコンパクトに守れると思っています」攻撃面でも4試合で6得点。チームとして同じイメージを描いて攻撃するシーンをさらに増やしていきたいといいます。藤原奏哉選手「この前の今治戦もオーバーラップからゴールにつながるプレーができましたし、流れの中から得点できればもっと自分の強みになると思います」船越監督「得点は取れているのでそれは続けていきますけれども、もっとチャンスを増やしたいという方が大きいです。4試合とも同じメンバーで戦っていないので、そういった意味でチーム全体が共通の意識を持って戦っているというところとそれが得点につながっているのも間違いない」３月７日のホーム開幕戦。去年6月以来9か月ぶりとなるデンカビッグスワンでの勝利を目指します。