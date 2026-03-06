ファッションブランドBOSSが、大谷翔平（31）が登場する日本限定コレクション「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」を公開。公開されたビジュアルでは、ブランドアンバサダーを務める大谷がモデルとして登場。ボンバージャケットなどを着用した新ビジュアルで、限定アイテムの展開が紹介されている。

ビジュアルでは、落ち着いた室内空間で大谷がジャケット姿で腰掛けるスタイルを披露。ベージュ系のジャケットとパンツを合わせたシンプルなコーディネートが印象的で、力強い表情とともに洗練された雰囲気を漂わせている。他にも、アイコニックなスーツやアクセサリーなどのラインナップがあり、スタイリッシュなコレクションの世界観を印象づけている。

【画像】BOSSコレクションのビジュアルに登場した大谷（画像はBOSS公式サイトより引用）

この投稿には、SNSユーザーから「BOSS 大谷翔平さんの新ビジュアル。これはイケ散らかしてる」「二刀流だけでも凄いのに、モデルまで完璧とか神様二物与えすぎでしょ」「スター感が半端ないしオーラがすごい」「BOSSの大谷翔平さんみてるとかっこよすぎて筋肉は正義と思える」といった声が寄せられている。