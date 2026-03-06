6日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道がホームゲーム最終戦となる、4月11日（土）、12日（日）にリクルートスタッフィング リック＆スー旭川体育館で行われるSVリーグ男子第21節、東京グレートベアーズ戦でのイベントをクラブ公式サイトで発表した。

今節はリクルートスタッフィング Presentsとして開催され、オフィシャルトップパートナーの株式会社リクルートスタッフィングが冠パートナーに就任し、様々なイベントを実施する。

両日ともに来場者全員に限定デザインのハリセンをプレゼント。試合前には、選手たちの等身大パネルと“同じコート”で撮影できる「VOREAS SNAP!」を実施し、12日にはシーズン集大成となるスペシャルバージョンで、今シーズン登場した全選手のパネル（ユニフォーム＆私服）が登場する。

また、リクルートスタッフィングブースに設置されたフォトパネルや、「VOREAS SNAP!」で撮影した写真を、#がんばれはめぐる＃リクルートスタッフィングを付けてInstagramまたはXに投稿すると、リクルートスタッフィング撮り下ろし「選手のサイン入り特別待受画像」をプレゼントするイベントも実施。

選手入場前パフォーマンスでは、リクルートスタッフィングプロデュースの応援ダンス「BITE!DANCE」を、​試合前にスペシャルバージョンで披露。2、3セット間のハーフタイム企画では、観客席の方と一緒に「BITE！DANCE」を踊って、応援を盛り上げる企画を準備している。

盛りだくさんのイベントを機に試合に足を運んでみるのはいかがだろうか。