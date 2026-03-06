【北京＝田村美穂】北京で開催中の中国の全国人民代表大会（全人代＝国会）で、「民族団結進歩促進法」が可決される見通しだ。

法案は中国当局が「民族の団結を損なう」と判断した行為は処罰できるとしており、少数民族への統制がさらに強まりそうだ。「民族の団結」を妨害した外国の組織や個人の法的責任を追及することも明記した。

当局は、法の制定は「中華民族の共同体意識」を高めるためと説明している。新疆ウイグル自治区幹部は６日、全人代の同自治区代表団の分科会で法案について、「民族団結は自治区の各民族の生命線であり、自治区のあらゆる事業の発展に必要だ」と主張した。

法案では、新法の違反行為を人々が当局に通報できるとしている。標準中国語での基礎教育を求めており、少数民族の言語継承と逆行するとの見方がある。また、地方政府に対しては、公共施設の建築や地名を決める際に「中華民族の象徴を表現するよう支援すべきだ」と要求した。民族文化に根ざした地名が当局の宣伝色が強い地名に変えられる動きが強まりそうだ。

台湾住民に対しても、「中華民族への帰属感を増進させ、中国人である認識を強化する」とした。中台は別だと考える「台湾人意識」の広がりが中台統一を阻害しているとの判断がありそうだ。

また、国際社会からの制裁を念頭に、「民族、宗教、人権を口実とした中国への抑圧」に反対することも盛り込んだ。香港で反体制活動を取り締まる国家安全維持法（国安法）のように域外適用の規定もあり、国際社会で問題視される可能性がある。