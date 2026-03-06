新日本プロレスは6日、大田区総合体育館で「旗揚げ記念日」が行われた。

旗揚げ記念日スペシャル10タッグマッチに東京五輪柔道100キロ級金メダリストのウルフアロンが登場。藤波辰爾、その長男のLEONA、海野翔太、小島聡と組んでHOT軍のディック東郷、SHO、高橋裕二郎、チェーズ・オーエンズ、NEVER無差別級王者の成田蓮組と対戦した。

試合前からSHOに挑発された藤波が先発。ディック東郷と対峙（たいじ）も成田に隙を突かれてやられたが、成田にドラゴン張り手、東郷にはドラゴンスクリューを見舞う。ウルフも負けてない。一度リングインも考え直したのか、なんとドラゴンリングインを見せる。ボデイスラムやアングルスラムを見せてHOTを蹴散らす。5分すぎ、SHOには脳天砕きで海野にスイッチ。残念ながら試合は高橋が11分17秒、ピンプジュースからの片エビ固めでLEONAを下した。

バックステージで藤波は「（HOT軍の）成田か、小馬鹿にしやがって」と怒り心頭。「次はドラディションのリングに上げて、違うリングで上げて闘魂を注入してやる」と成田と高橋をドラディションでのリングで制裁することを示唆した。初のタッグを組んだウルフアロンには「いいね、間近で見ると本物だね。あれぐらいできるとね」と絶賛。ウルフのドラゴンリングインには「あれ。これエーと。余裕でやってるのか知っててやってるのか目を疑ったが、それだけ余裕があるのでしょう」と苦笑い。「でもあの切れは本物でしょ」と納得していた。

また、NJC1回戦はジェイク・リーがYOSHI―HASHIを、カラム・ニューマンがOSCARをそれぞれ下し2回戦に勝ち上がった。