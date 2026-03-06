表題曲がライブ初披露！「hololive 7th fes. Ridin′ on Dreams」STAGE1速報フォトレポート
カバーは、リアルライブ「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」を3月6日より8日の3日間にわたり幕張メッセにて開催する。配信チケットはSPWN及びStreaming+にて販売され、価格は各STAGE6,800円、4公演の通し券が25,000円。
本ライブは例年オフラインイベント「hololive SUPER EXPO」と併催されるもので、ホロライブ、ホロライブEnglish、ホロライブインドネシアより全タレントが参加する。2026年のSTAGE1では白上フブキさん、百鬼あやめさん、癒月ちょこさん、猫又おかゆさん、兎田ぺこらさん、不知火フレアさん、角巻わためさん、雪花ラミィさん、尾丸ポルカさん、鷹嶺ルイさん、博衣こよりさん、ベスティア・ゼータさん、こぼ・かなえるさん、一伊那尓栖さん、フワワ・アビスガードさん、モココ・アビスガードさんの16名が出演。全体曲であり表題曲「Ridin' on Dreams」がライブで初めて披露されたほか、ソロ曲や"りっちしょこら"、”バカタレサーカス”、”ラミこよ”などによるユニット歌唱が行なわれた。
本稿では配信のスクリーンショットとともにSTAGE1のセットリストを紹介する。なお、各公演の配信チケットは4月8日20時まで購入可能で、アーカイブの視聴期限は4月8日23時59分までとなっている。
□SPWN
□Streaming+
「Color Rise Harmony（STAGE1全員） 」
「Our Bright Parade（STAGE1全員）」
「get lucky（鷹嶺ルイ）」
「Lifetime Showtime（フワワ・アビスガード、モココ・アビスガード）」
「ぺこぺこ!! チキンフィーバー☆（兎田ぺこら）」
「Vivid Stampede!!!!（白上フブキ、不知火フレア、角巻わため、尾丸ポルカ）」
癒月ちょこメドレー「Got Cheat」→「キミの秒針」（癒月ちょこ）」
「爆ラブ＋ケミストリー（博衣こより）」
「無敵☆本気だサバイバー！（雪花ラミィ）」
癒月ちょこ、鷹嶺ルイメドレー「ホロホーク」→「NoDistance」（癒月ちょこ、鷹嶺ルイ）」
「ノーダウト（ベスティア・ゼータ ）」
「ノンデリシャス（猫又おかゆ）」
「輝夜の城で踊りたい（百鬼あやめ、兎田ぺこら、ベスティア・ゼータ） 」
「愛♡スクリ～ム！（こぼ・かなえる、フワワ・アビスガード、モココ・アビスガード）」
「TAKO∞TAKOVER（一伊那尓栖） 」
「無理ぽ to ポジ （尾丸ポルカ）」
不知火フレアメドレー「架空と本当」→「薄明光線」（不知火フレア）」
「化けの皮（こぼ・かなえる）」
「花吹雪（百鬼あやめ）」
「Kurukuru Cruise（猫又おかゆ、一伊那尓栖 ）」
「DEMONʼS RESiDENCE（フワワ・アビスガード、モココ・アビスガード）」
「ぼくらのなぞなぞ（角巻わため）」
「グローエンブレイス（白上フブキ）」
「Snow halation（雪花ラミィ、博衣こより）」
「Ridin' on Dreams（STAGE1全員）」
