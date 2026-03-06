【hololive 7th fes. Ridin' on Dreams】 会場：幕張メッセ STAGE1 (DAY1) ：3月6日18時30分 開演 STAGE2 (DAY2) ：3月7日13時 開演 STAGE3 (DAY2) ：3月7日18時30分 開演 STAGE4 (DAY3) ：3月8日13時 開演 価格： 6,800円（各公演） 25,000円（4公演通し券）

カバーは、リアルライブ「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」を3月6日より8日の3日間にわたり幕張メッセにて開催する。配信チケットはSPWN及びStreaming+にて販売され、価格は各STAGE6,800円、4公演の通し券が25,000円。

本ライブは例年オフラインイベント「hololive SUPER EXPO」と併催されるもので、ホロライブ、ホロライブEnglish、ホロライブインドネシアより全タレントが参加する。2026年のSTAGE1では白上フブキさん、百鬼あやめさん、癒月ちょこさん、猫又おかゆさん、兎田ぺこらさん、不知火フレアさん、角巻わためさん、雪花ラミィさん、尾丸ポルカさん、鷹嶺ルイさん、博衣こよりさん、ベスティア・ゼータさん、こぼ・かなえるさん、一伊那尓栖さん、フワワ・アビスガードさん、モココ・アビスガードさんの16名が出演。全体曲であり表題曲「Ridin' on Dreams」がライブで初めて披露されたほか、ソロ曲や"りっちしょこら"、”バカタレサーカス”、”ラミこよ”などによるユニット歌唱が行なわれた。

本稿では配信のスクリーンショットとともにSTAGE1のセットリストを紹介する。なお、各公演の配信チケットは4月8日20時まで購入可能で、アーカイブの視聴期限は4月8日23時59分までとなっている。

□SPWN

□Streaming+

【【チラ見せ】hololive 7th fes. Ridin' on Dreams STAGE1【#hololivefesEXPO26_DAY1】】【STAGE1】

「Color Rise Harmony（STAGE1全員） 」

「Our Bright Parade（STAGE1全員）」

「get lucky（鷹嶺ルイ）」

「Lifetime Showtime（フワワ・アビスガード、モココ・アビスガード）」

「ぺこぺこ!! チキンフィーバー☆（兎田ぺこら）」

「Vivid Stampede!!!!（白上フブキ、不知火フレア、角巻わため、尾丸ポルカ）」

癒月ちょこメドレー「Got Cheat」→「キミの秒針」（癒月ちょこ）」

「爆ラブ＋ケミストリー（博衣こより）」

「無敵☆本気だサバイバー！（雪花ラミィ）」

癒月ちょこ、鷹嶺ルイメドレー「ホロホーク」→「NoDistance」（癒月ちょこ、鷹嶺ルイ）」

「ノーダウト（ベスティア・ゼータ ）」

「ノンデリシャス（猫又おかゆ）」

「輝夜の城で踊りたい（百鬼あやめ、兎田ぺこら、ベスティア・ゼータ） 」

「愛♡スクリ～ム！（こぼ・かなえる、フワワ・アビスガード、モココ・アビスガード）」

「TAKO∞TAKOVER（一伊那尓栖） 」

「無理ぽ to ポジ （尾丸ポルカ）」

不知火フレアメドレー「架空と本当」→「薄明光線」（不知火フレア）」

「化けの皮（こぼ・かなえる）」

「花吹雪（百鬼あやめ）」

「Kurukuru Cruise（猫又おかゆ、一伊那尓栖 ）」

「DEMONʼS RESiDENCE（フワワ・アビスガード、モココ・アビスガード）」

「ぼくらのなぞなぞ（角巻わため）」

「グローエンブレイス（白上フブキ）」

「Snow halation（雪花ラミィ、博衣こより）」

「Ridin' on Dreams（STAGE1全員）」

