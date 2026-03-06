『ばけばけ』トミー・バストウ、出産回オフショットに反響「準備万端ですね！」
俳優のトミー・バストウが6日、自身のインスタグラムを更新。連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）のオフショットを公開した。
【写真】高石あかり、出産前のオフショットを公開
この日放送された第110話では、高石あかり演じるトキがヘブン（トミー）との子どもを出産。元気な男の子が誕生する場面が描かれた。
放送後、トミーは自身のインスタグラムで「ベイビー、準備してた」と投稿。劇中で生まれた赤ちゃんを思わせる人形を抱え、笑顔を見せるオフショットを公開した。さらに「カゾク ダイジ ミンナ ダイスキ」とつづり、作品への思いものぞかせた。
投稿には「ヘブンさんベビー ご誕生おめでとうございます」「ベイビー！赤ん坊！よい回でした！準備万端ですね！」「おめでとうございます 感動しました」などの声が寄せられている。
引用：「トミー・バストウ」インスタグラム（＠tommybastow）
