フリーアナウンサーの有働由美子（56）が6日放送のニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に出演。この日、日本代表「侍ジャパン」が初戦の台湾戦に臨むワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に言及した。

オープニングトークで有働は「今日はそわそわしてらっしゃる方もいらっしゃると思います。WBC日本初戦直前ということで、ポジティブで、夢しか広がらない時間じゃないかと思いますけれども」と言及。

続けて「私思うのが、“おい！そこはインコースだろ”とかって言ってるおじさんに限って、自分の人生のインコースを全部避けてたりしてません？」と“毒舌”。「おじさんはインコース高めに立ち向かったのか？っていう人に限って文句を言ってる感じがする」とチクリと指摘した。

そして「そういう方も代表選手が逃げることなく踏み込んでバットを振ってたり、エラーも恐れずに前に走って積極的に守りに行ってるのを見て、“俺もそろそろ打席に立たないと”っていう、リスクを避けがちなサラリーマンにまでやり直させる気持ちにしてくれる、WBC、やっぱり影響大きいんじゃないかなと思います」し、「私も今日もインコース高めを恐れずに、炎上などを恐れずに、発言してまいりたいと思います」と気を引き締めていた。