「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン−台湾代表」（６日、東京ドーム）

侍ジャパンの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、初回を三者凡退で立ち上がった。最終的に三回２死満塁のピンチを招いたところで降板したが、２番手の藤平がしっかりとピンチを断ち切り、２回２／３を無失点で役割を果たした。

先頭に対し、しっかりとストライクを先行させた山本。最後はカーブで投ゴロに打ち取り、最初のアウトを奪うと、続くフェアチャイルドは２球で追い込み、最後は内角低めのスプリットで空振り三振に仕留めた。林は１５８キロで詰まらせての三ゴロ。鮮やかに三者凡退に斬った。

直後に大谷翔平選手のグランドスラムなどで一挙１０得点を挙げた。攻撃時間が長かった影響か、先頭を四球で歩かせてしまったが、次打者をきっちりと三ゴロ併殺打に仕留めた。呉も二ゴロに打ち取り、２回を打者６人で封じる安定感抜群の内容だ。

三回も続投し、先頭をきっちりと遊ゴロに打ち取った。次打者も三ゴロに仕留めたかに思われたが、岡本が一塁へ悪送球。村上もワンバウンド処理ができず、失策で走者を許した。それでも９番・チェンを低めのスプリットで空振り三振。打順は１番にかえったが、素早く追い込むも粘られ四球を与えてしまった。

この試合初めて得点圏に走者を背負い、フェアチャイルドを打席に迎えた。ここで能見投手コーチがマウンドへ。丁寧に緩急を使う中で、５球目を投じる前にピッチクロック違反をとられてフルカウントになった。最後は低めのワンバウンドを見極められ２死満塁。ここで降板となった。

２番手の藤平が満塁のピンチを切り抜け、山本は笑みを浮かべて右腕を出迎えた。この日、試合開始の５時間前に球場入り。しっかりと準備を重ねてきた。試合前の調整でグラウンドに姿を見せると、スタンドからは大きな拍手と歓声がわき起こっていた。

井端監督が先発の柱に指名し、「いい立ち上がりをし、いいスタートになったらと思ってます。期待に応えられるようにしっかり仕事をしたい」と語っていた山本。ＷＢＣ連覇へ、役割を果たした。