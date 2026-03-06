ジャンポケ太田、若手時代にライバル視していた？先輩芸人を告白「取り合うわけよ」

3月5日深夜放送のテレビ朝日系『見取り図じゃん』にて、ジャングルポケット・太田博久が、ジャマだと思っていた先輩芸人を明かした。

“昔、ジャマだと思っていたアイツ”をテーマに出演者がトークする場面で、太田は、「俺、向井さん（パンサー・向井慧）がずっとジャマだなと思ってた」と切り出した。

続けて、「当時は俺、結構ライブとかでも回す側みたいな」「若手でライブやるって言ったら絶対俺がMCみたいな感じだったの、吉本の劇場って」と振り返った。

また、向井とはレギュラー番組で共演していたといい、「カンペがなんとなく出るんだけど、誰に出されてるとかは別にないから、俺と向井くんで取り合うわけよ。それを」「俺が仕切ると思ってたから。で、向井さんは向井さんで自分が仕切りだと思ってるから」「お互い何も言わないけど、多分、向井くんも俺のことを“こいつ邪魔だな”って思ってた」と明かした。

その後、「まぁ、必然的に打率で向こうがどんどん（仕切るようになる）」「俺がやっぱいじられ始めて」と話し、笑いを誘っていた。