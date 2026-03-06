乃木坂46 川粼桜の1st写真集『エチュード』の公式Xが3月4日・5日にかけて立て続けに更新。撮影時の衣装を紹介する動画シリーズに加え、発売40日前のカウントダウン動画が投稿された。

4日の投稿では「さくたんの写真集コーデ紹介」と題し、ニースの花屋の前で撮影されたメイキング風動画を公開した。淡いグリーンのフリルが重なるワンピースに身を包み、色とりどりの花束に囲まれて笑顔が弾ける川粼。同じ衣装のまま場所を移し、ピンクの椅子が並ぶカフェテラスでは花に囲まれながら頬杖をついたり、しゃがみ込んで物憂げな横顔を見せたりと、笑顔とアンニュイの振り幅が見られる。

5日には、コアラの被り物をかぶった“さくコアラ”姿の動画が公開。ソファに座ったリラックスムード全開の川粼が、コアラ時計のアニメーションとともに予約を呼びかけるキュートな8秒動画だ。さらに同日正午には「みなさま、カウントダウンは習慣化してきましたか？」のメッセージとともに、制服風コーデで発売までのカウントダウン動画も投稿された。

川粼は撮影を通して私服を含め30点近くの衣装を着用しており、公式Xではそれぞれの着こなしポイントを連載形式で発信中。タイトルの「エチュード」はフランス語で「練習」を意味し、本人は「完成された私ではなく、今も理想に向かって歩き続けている、そんな今の私のありのままが詰まった写真集です」とコメントしている。発売日の4月14日まであと40日、“さくたん”のプロモーション攻勢はまだまだ止まりそうにない。

（文=間瀬佑一）