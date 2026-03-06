“牛のミスコン”「乳牛の品評会 雲仙市で開催」県内17頭が5部門で審査 優勝は諫早農高の牛《長崎》
「牛のミスコンテスト」とも呼ばれる、乳牛の品評会『ブラックアンドホワイトショウ』が、雲仙市で行われました。
乳牛の改良技術向上などを目的に、毎年開かれている品評会『ブラックアンドホワイトショウ』。
ホルスタインの毛色から、名付けられています。
（県乳牛改良同志会 菅 浩二 会長）
「簡単に言えば、(酪農家の)自慢の場というか。酪農を継ごうという人が、どんどん出てくるのを願いながら、ショーなんかもやっている」
今年は県内で飼育されている乳牛17頭が、年齢や出産の有無によって5つの部門に分けられて審査されます。
評価のポイントは「骨格や肩の張り」「乳房の形」「立ち姿」などです。
4頭が審査された第1部では、諫早農業高校が出品した牛が1位を獲得しました。
（審査員）
「体長・体高のバランス、中躯(腹回りなど)の充実度といった点、このクラスの中で最も優れていると判断させていただきました」
（諫早農業高校 動物科学部 樋口 琴子さん(2年)）
「部門で1位とれたので、すごくうれしかったです。毎日 放課後に “リード練習” という歩く練習を行うんですけど、それが一番きつかった。(将来は）酪農業に貢献できる人になりたいです」
エサの高騰による生産コストの増加や、後継者不足などで酪農家が減少傾向にある中、主催者は今後もコンテストなどを通じて、酪農の魅力をPRしたいとしています。
4頭が審査された第1部では、諫早農業高校が出品した牛が1位を獲得しました。
（審査員）
「体長・体高のバランス、中躯(腹回りなど)の充実度といった点、このクラスの中で最も優れていると判断させていただきました」
（諫早農業高校 動物科学部 樋口 琴子さん(2年)）
「部門で1位とれたので、すごくうれしかったです。毎日 放課後に “リード練習” という歩く練習を行うんですけど、それが一番きつかった。(将来は）酪農業に貢献できる人になりたいです」
エサの高騰による生産コストの増加や、後継者不足などで酪農家が減少傾向にある中、主催者は今後もコンテストなどを通じて、酪農の魅力をPRしたいとしています。