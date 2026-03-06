「牛のミスコンテスト」とも呼ばれる、乳牛の品評会『ブラックアンドホワイトショウ』が、雲仙市で行われました。

乳牛の改良技術向上などを目的に、毎年開かれている品評会『ブラックアンドホワイトショウ』。

ホルスタインの毛色から、名付けられています。

（県乳牛改良同志会 菅 浩二 会長）

「簡単に言えば、(酪農家の)自慢の場というか。酪農を継ごうという人が、どんどん出てくるのを願いながら、ショーなんかもやっている」

今年は県内で飼育されている乳牛17頭が、年齢や出産の有無によって5つの部門に分けられて審査されます。

評価のポイントは「骨格や肩の張り」「乳房の形」「立ち姿」などです。

4頭が審査された第1部では、諫早農業高校が出品した牛が1位を獲得しました。

（審査員）

「体長・体高のバランス、中躯(腹回りなど)の充実度といった点、このクラスの中で最も優れていると判断させていただきました」

（諫早農業高校 動物科学部 樋口 琴子さん(2年)）

「部門で1位とれたので、すごくうれしかったです。毎日 放課後に “リード練習” という歩く練習を行うんですけど、それが一番きつかった。(将来は）酪農業に貢献できる人になりたいです」

エサの高騰による生産コストの増加や、後継者不足などで酪農家が減少傾向にある中、主催者は今後もコンテストなどを通じて、酪農の魅力をPRしたいとしています。

