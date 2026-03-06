「史上最高の選手が東京ドームでショーを繰り広げている!!」大谷翔平、驚愕の満塁弾を米記者も“速報”「彼はゴート」【WBC】
大谷はWBC初戦でグランドスラムと圧巻の働きを示した(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は3月6日、一次ラウンド初戦の相手である台湾と対戦。注目の大谷翔平は「1番・DH」で先発出場。
【動画】千両役者すぎる…大谷翔平の先制グランドスラムをチェック お茶点てポーズも！
初回の第1打席をいきなり二塁打とすると圧巻だったのは2回の第2打席だった。
相手先発ジェン・ハオジュンの4球目のカーブを捉えると右翼席へ打球はぐんぐんと伸びて圧巻のグランドスラムを放った。
サムアップポーズを行いながら、ダイヤモンドを1周。さすがの千両役者ぶりに東京ドームも大歓声となった。
この大谷の一発には米記者もすぐさま反応。アナリストとして知られるベン・バーランダー氏は自身のXで「オオタニがグランドスラム!!」と“速報”。続けて「史上最高の選手が東京ドームでショーを繰り広げている!!」と圧巻のパフォーマンスを称賛した。
大谷の一発には米ファンの間からも「彼はゴート！」「さすがのユニコーン」と超人ぶりをたたえる声が続々と上がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
