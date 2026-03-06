【WBC】有吉弘行、寝かしつけ後に視聴で驚き「13点って何！！」
2月1日に第2子誕生を発表したお笑い芸人の有吉弘行（51）が6日、自身のXを更新。『ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』侍ジャパンのWBC初戦・台湾戦（チャイニーズ・タイペイ）について記した。
【動画】決定的瞬間！大谷翔平、WBC初戦から衝撃の満塁ホームラン
有吉は、試合開始直前の午後6時56分に「始まったよWBC寝かしつけによるだろうな私の観戦は、、、私達のベットチャレンジ（WBC）も激戦だ」と投稿。試合では、大谷翔平の満塁ホームランなども飛び出し、13対0というスコアになった。
8時38分、再びXを更新した有吉は「寝かしつけてテレビつけたら13点って何！！何がどうなったんだよ！」との驚きをつづっている。
