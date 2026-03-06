◇女子ゴルフツアー ダイキン・オーキッド・レディース第2日（2026年3月6日 沖縄県 琉球GC＝6610ヤード、パー72）

今季開幕戦の第2ラウンドが行われ、通算1オーバーまでの51人が決勝ラウンドに進んだ。昨年のプロテストに合格しプロデビュー戦に臨んだ注目ルーキーは明暗が分かれる2日目となった。

プロテスト3位で新人戦を制した藤本愛菜（19＝ヤマエグループHD）は3位から出て72にまとめて通算3アンダーの13位で予選を通過した。

前半9ホールは全てパー。パー3の13番でティーショットがバンカーで目玉になり不運な形でボギーが先行。その後はチャンスをものにできなかったが、18番パー5で2オンに成功しバーディーで挽回した。

順位は後退したため「まずまずの出だしだと思うけど、今日のプレーはもったいなかった。もうちょっと行けた」と少し残念そうだったが、決勝ラウンドに向けて「予選落ちのプレッシャーもないので、上だけ目指して頑張りたい」と気合を込めた。

プロテストをトップで合格した伊藤愛華（18＝明治安田）は79と崩れて通算11オーバーの101位で予選落ち。「凄く緊張した。何もかもうまくいかなくて、悪かった時の感覚になっている。ここからどう上げていくかが今の課題」。大会前からショットの調子が悪く不安抱えながら開幕を迎えた。「本番でいい感じに変われば良いと思ったけど、変わらなかった」と肩を落とした。

プロテスト4位で最終予選会を1位で通過した倉林紅（20＝サーフビバレッジ）も77とスコアを落とし、8オーバーの88位。決勝ラウンドに進めず「グリーン周り、グリーンの芝目が難しかった。アプローチで思った距離が出せず、パットも一筋決まらなかった。経験が足りず、対応できなかった」とがっくり。2週後のVポイント×BMBCレディースに向けて「しっかり調整して次から頑張りたい」と懸命に前を向いた。