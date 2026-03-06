ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は６日、東京ドームで１次ラウンドＣ組・東京プール（読売新聞社など主催）の試合が行われ、豪州がチェコを５−１で破った。

豪州５―１チェコ

豪州が快勝した。先制された直後の三回にミードの３ランで逆転。６投手の継投で反撃を封じた。チェコは決定打を欠き２連敗。

村上の同僚、連勝たぐり寄せる

前日に２発の本塁打で台湾を退けた豪州打線が、またも２本のアーチで２連勝をたぐり寄せた。主役は、日本の村上と米ホワイトソックスで同僚になった２番ミードだ。

１点を先行された直後に訪れた三回の好機で、落ち損ねた変化球を逃さなかった。やや体勢を崩されながらも、打球は左翼席まで伸びて逆転３ランに。「我々はハードにスイングするし、甘い球を逃さない。チームとしての努力の結果だ」。昨季、米大リーグで自己最多の９０試合に出場した右打者は胸を張った。

チームはこの試合、事前キャンプを行った東京都府中市の子どもたちを招待した。ドームに響き渡る歓声を受けたミードは「すごく力になった」と笑った。休養日を挟み、８日は日本戦。村上との対決を待ちわびる２５歳は「プレーボールから割り切って挑みたい」と意気込んだ。（財津翔）

豪州・ニルソン監督「最少失点に抑えられたことが勝因。日本は世界最高のチーム。どうアプローチするかは（韓国の）日本戦を見てから考えたい」

チェコ投手、大谷と再戦も

前回大会で日本戦に先発し、大谷から３球三振を奪ったチェコのサトリアがリリーフで好投した。四回一死二塁で登場すると、カーブとチェンジアップの緩い変化球２種類を巧みに操る持ち味たっぷりの投球で、３回２／３を１安打無失点に封じた。４８球で仕事を終えた右腕について、ハジム監督は「日本戦に投げる可能性は残している」と話した。大谷と再戦する機会が訪れるかもしれない。

チェコ・ハジム監督「得点圏であと１本が出なかったのが痛かった。ただ、内容は悪くない。このような戦いを続けていけば勝利に近づく」