¡Ú£Æ£±¡Û¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÇàÆâÊ¶á¡¡¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¤¬¥Û¥ó¥ÀÈãÈ½¤òÅ¸³«¡Ö½é¿´¼Ô¤Ð¤«¤ê¤À¡×
¡¡£Æ£±¤Îº£µ¨³«ËëÀï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤Ç¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô£±²óÌÜ¡Ê£Æ£Ð£±¡Ë¤ÈÆ±£²²óÌÜ¡Ê£Æ£Ð£²¡Ë¤¬£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Û¥ó¥À¤¬ËÜ³ÊÉüµ¢¤·¤¿¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤ÎÂç¼ºÂÖ¡£º®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¤¬²ñ¸«¤Ç¸øÁ³¤È¥Û¥ó¥ÀÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤êàÆâÊ¶á¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê£Ð£Õ¡Ë¤Ë¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤Ç·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³«ËëÀï¤Ï½éÆü¤«¤éºÇ°¤ÎÅ¸³«¡££Æ£Ð£±¤Ç¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¼þ²ó¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤º¥Ô¥Ã¥È¤ØµÕÌá¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¥³¡¼¥¹¾å¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££Æ£Ð£²¤ÏÎ¾¼Ö¤È¤â¤Ê¤ó¤È¤«¼þ²ó¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¤ÏÂ¾¼Ö¤«¤éÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤µ¤ì¡¢£²Âæ¤Ï½ÐÁö¤·¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¥Ö¡¼¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦Âç¼ºÂÖ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Þ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢£¸Æü¤Î·è¾¡¤ò´þ¸¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¡£¤¤¤¤Ê¤êÌÂÁö¤¹¤ëÃæ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¤¬¶ØÃÇ¤Î¥Û¥ó¥ÀÈãÈ½¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌçÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥«¥¤¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤òÂ®Êó¡£¤½¤³¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¤Ï¡Ö¾¯¤·Îò»ËÅªÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤¿¡£
¡Ö¥Û¥ó¥À¤Ï£²£°£²£±Ç¯Ëö¤ËÅ±Âà¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ£²£²Ç¯Ëö¤Ë¶¥µ»¤ËºÆ»²Æþ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤è¤½£±Ç¯¤È¾¯¤·¶¥µ»¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÆ·ëÀ®¤·¤¿Åö½é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢²ò»¶¤·¤¿¤ê¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Î³«È¯¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÆ·ëÀ®¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£Æ£±½é¿´¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤ë¡£¡Ö²Ã¤¨¤Æ¡¢Èà¤é¤¬£²£³Ç¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿»þ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÍ½»»¾å¸Â¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿ºÇ½é¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷¡¢´ûÂ¸¤Î¥Á¡¼¥à¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¡¢Í½»»¾å¸Â¤Ê¤·¤Ç¡¢£²£±Ç¯¤È£²£²Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸µ¤Î¥Á¡¼¥à¤Î£³£°¡óÄøÅÙ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉüµ¢¤·¡¢¤·¤«¤âÍ½»»¾å¸Â¤Î»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤é¤ÏÈó¾ï¤ËÎôÀª¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é´¬¤ÊÖ¤¹¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢£²£³Ç¯£µ·î¤Ë¥Û¥ó¥À¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀºÝ¤Ë¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï·Ð¸³ÉÔÂ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤¬ÊóÆ»¿Ø¤«¤é½Ð¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¤Ïºò½Õ¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤«¤é¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Î©¾ì¤À¤¬¡¢¼«¿È¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î£±£±·îº¢¡¢¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡Ê¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥³¡¼¥¦¥§¥ë¡¢¤½¤·¤Æ»ä¼«¿È¤¬Åìµþ¤Ø¹Ô¤¡¢Åö½é¤ÎÌÜÉ¸¥Ñ¥ï¡¼¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤¿»þ¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÆ³«»þ¤Ë¸µ¤Î½¾¶È°÷¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¥Û¥ó¥À¤¬£Æ£±¤ËÎ×¤á¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢ÆâÉô¾ðÊó¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Ê¤¬¤éµêÃÆ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¸½ºßÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÌäÂê¤«¤é·è¾¡¤Î´þ¸¢´íµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö²æ¡¹¤ÏÂç¾æÉ×¤À¡£ÌäÂê¤Ï¥Û¥ó¥À¤Ëºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡×¤ÈÅê¤²¤ä¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ³ÊÉüµ¢½éÀï¤È¤Ê¤ë¥Û¥ó¥À¤È¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î´Ö¤Ç¤¤¤¤Ê¤êËÖÈ¯¤·¤¿ÆâÊ¶¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÌµ»ö¤Ë·è¾¡¤Ç¥ì¡¼¥¹¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£