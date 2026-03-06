Snow Man佐久間大介＆NCT中本悠太「演技の上手さがすごすぎて」現場で絶賛の声相次いだ共演者とは【スペシャルズ】
【モデルプレス＝2026/03/06】Snow Manの佐久間大介、韓国発のグローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）の中本悠太が6日、都内で開催された映画『スペシャルズ』初日舞台挨拶に出席。現場で絶賛が相次いだ共演者を明かした。
【写真】世界的アイドル2人が絶賛した共演者
本作は、年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す、先の読めないストーリーを描く。この日は椎名桔平、青柳翔、小沢仁志、内田英治監督も出席していた。
本作のTiktokダンス動画が4000万再生を超えたことが発表され、その後に児童養護施設のダンス少女・明香を演じた羽楽が登場。羽楽はキャストについて「めっちゃ優しかったです」と笑顔を見せて「私はずっとダンス一本でやってきたから、演技に挑戦するのは、結構勇気がいる挑戦だったんです。だから初日とかは不安が大きくなっちゃって、ぶっ倒れそうだったんですけど（笑）、そういうときに、それこそ佐久間さんだったり悠太さんが声をかけてくれたり。内田監督もずっとにこにこしてくれていたり。そういうののおかげで安心して明香を演じることができたかなって思います」と撮影を振り返った。
佐久間は「初日の日が、さっきみんなで言ってたダンスホール、ディスコでやるシーンだったんですけど、その時に初めてのお芝居だったしってことで、悔しくて泣いちゃうときもあったんですよ。明香ちゃんが。でも、それを経験してからの明香ちゃんの演技の上手さがすごすぎて。みんなで『明香ちゃん上手すぎないか？』みたいな。『本当に初めての演技なのかな？』みたいなことを言っていたぐらい、説得力がすごくあったので」とべた褒め。中本も「こんなに、初めてで何でもできちゃう子もいるんだなっていうぐらい。すごく怖かったと思うんですよ（笑）」と小沢を見ながら語って会場を沸かせて「この中で堂々とやり切ったので、本当にすごいなと思いますね」と絶賛していた。
この日はキャストがSnow Manによる主題歌『オドロウゼ！』に合わせて踊る一幕もあった。佐久間は「楽しかったですね。羽楽ちゃんが本当にダンス上手なので。個人で大会とか優勝している子なんですよ」と笑顔を見せて、中本は「やっぱりSnow Manの曲いいなって思いました！『スペシャルズ』もそうですけど、Snow Manの『オドロウゼ！』もみんな一緒に踊ってくれたら嬉しいですよね」と語っていた。
最後にキャストを代表してマイクを持った佐久間は「今回のこの『スペシャルズ』で、佐久間大介、最初で最後の初単独主演の作品となっております。ここからもうないですからね。初単独主演なんて。今後はもう単独主演としてやっていくんですけど、その初めてがこの作品で、一番お世話になっている内田監督の作品であり、素敵なキャストの皆さんと最高のスタッフの皆さんと一緒に作れた、この作品でよかったなと、心から僕は試写会を観たときから思っていまして」とコメント。何度観ても飽きないとしたうえで「どんどんどんどん面白さが見つかったり、励まされたり。ダンスとかそういうエンターテイメントが途中に入っているからこその、何回でも楽しめる感じっていうのが、僕は非常に大好きで。それが世界の皆さんにも、日本の全国の皆さんにも届いたらいいなと思いますし、どうかこの作品、今日から羽ばたきまして、皆さんのもとに届くようになっております。皆さん次第でこの作品のこの先の未来があるかもしれませんし、皆さんの声援、そして皆さんが広めてくれる力を、どうか僕、そして僕たちにお貸しください。一緒に『スペシャルズ』を最高に盛り上げようぜ！」と呼びかけた。また「皆さんの応援次第で、2がある可能性も」「いろんなヒットの条件はある中で、大台に乗りたいなと思いますね」と続編の実現に意欲を示していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】世界的アイドル2人が絶賛した共演者
◆佐久間大介、初日撮影振り返る
本作は、年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す、先の読めないストーリーを描く。この日は椎名桔平、青柳翔、小沢仁志、内田英治監督も出席していた。
佐久間は「初日の日が、さっきみんなで言ってたダンスホール、ディスコでやるシーンだったんですけど、その時に初めてのお芝居だったしってことで、悔しくて泣いちゃうときもあったんですよ。明香ちゃんが。でも、それを経験してからの明香ちゃんの演技の上手さがすごすぎて。みんなで『明香ちゃん上手すぎないか？』みたいな。『本当に初めての演技なのかな？』みたいなことを言っていたぐらい、説得力がすごくあったので」とべた褒め。中本も「こんなに、初めてで何でもできちゃう子もいるんだなっていうぐらい。すごく怖かったと思うんですよ（笑）」と小沢を見ながら語って会場を沸かせて「この中で堂々とやり切ったので、本当にすごいなと思いますね」と絶賛していた。
◆佐久間大介らみんなでSnow Man「オドロウゼ！」ダンス
この日はキャストがSnow Manによる主題歌『オドロウゼ！』に合わせて踊る一幕もあった。佐久間は「楽しかったですね。羽楽ちゃんが本当にダンス上手なので。個人で大会とか優勝している子なんですよ」と笑顔を見せて、中本は「やっぱりSnow Manの曲いいなって思いました！『スペシャルズ』もそうですけど、Snow Manの『オドロウゼ！』もみんな一緒に踊ってくれたら嬉しいですよね」と語っていた。
◆佐久間大介「最初で最後の初単独主演」
最後にキャストを代表してマイクを持った佐久間は「今回のこの『スペシャルズ』で、佐久間大介、最初で最後の初単独主演の作品となっております。ここからもうないですからね。初単独主演なんて。今後はもう単独主演としてやっていくんですけど、その初めてがこの作品で、一番お世話になっている内田監督の作品であり、素敵なキャストの皆さんと最高のスタッフの皆さんと一緒に作れた、この作品でよかったなと、心から僕は試写会を観たときから思っていまして」とコメント。何度観ても飽きないとしたうえで「どんどんどんどん面白さが見つかったり、励まされたり。ダンスとかそういうエンターテイメントが途中に入っているからこその、何回でも楽しめる感じっていうのが、僕は非常に大好きで。それが世界の皆さんにも、日本の全国の皆さんにも届いたらいいなと思いますし、どうかこの作品、今日から羽ばたきまして、皆さんのもとに届くようになっております。皆さん次第でこの作品のこの先の未来があるかもしれませんし、皆さんの声援、そして皆さんが広めてくれる力を、どうか僕、そして僕たちにお貸しください。一緒に『スペシャルズ』を最高に盛り上げようぜ！」と呼びかけた。また「皆さんの応援次第で、2がある可能性も」「いろんなヒットの条件はある中で、大台に乗りたいなと思いますね」と続編の実現に意欲を示していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】