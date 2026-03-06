´Ý»³´õ3°Ì¡¢2ÀïÏ¢Â³¤ÇÉ½¾´Âæ¡¡WÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×½÷»ÒÂè28Àï
¡¡¡Ú¥é¥Ï¥Æ¥£¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï6Æü¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥é¥Ï¥Æ¥£¤Ç½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè28Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS130¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Èº®¹çÃÄÂÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Î´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤Ï123¥á¡¼¥È¥ë¡¢122¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×252.1ÅÀ¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£5Æü¤ÎÂè27Àï¤ËÂ³¤¯É½¾´Âæ¡£
¡¡¥Ë¥«¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤¬282.0ÅÀ¤ÇÀ©¤·¡¢º£µ¨16¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢1¥·¡¼¥º¥ó¤Î½÷»ÒºÇÂ¿¾¡Íø¿ô¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÎµÏ¿¤Ï¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤È¼«¿È¤Î15¾¡¡£ÄÌ»»¤Ï38¾¡¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£