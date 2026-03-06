◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本―台湾（2026年3月6日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は台湾と対戦。今大会は、米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）が全47試合を日本国内で独占生配信するが、視聴者からはさまざまな反響が寄せられ、SNSに多くの意見が書き込まれていた。

WBC開幕前からNetflixに加入しているというユーザーは「ネトフリ利用者で良かった 最高や大谷翔平」「画像がキレイなのでちょっと驚いています」「映像綺麗すぎる」などのコメント。

一方で「ネトフリただでさえ金払ってんのにWBC広告はいるのね...まあ仕方ないか.....」「WBC見たさにネトフリ契約したのに、1番安いプランはテレビで見れなくてショック」「広告無しプラン＆高画質1000円超えのやつに加入したのに思いっきりCMあるやん」などの意見もあった。

WBCを視聴するためにNetflixに加入したという声も多数。「大谷さんの満塁ホームラン 元取れた」「ネトフリWBC目当てで一ヶ月だけ加入予定」「母が楽しそうに見ているのでネトフリ入ってよかったです」「テレビでWBCの中継ないから我が家はネトフリ加入したけど、今日の試合こそ地上波で見たいよな」などの投稿がみられた。

そもそも、地上波で生中継を行わないことを知らない野球ファンも多く、「野球のWBCがネトフリでしか見れなくて、機械に疎い父親がショボンしてた」「うちの両親も何度も新聞のテレビ欄見て「なんで載っとらんのや」ってボヤいてた」義両親が一生懸命新聞のラテ欄見てWBCやっている放送局探したんだか無いと…ネット環境が無くTVしか娯楽が無い高齢者の楽しみ奪うのは辞めて」などの声もあった。

また、「ネトフリ契約しなかったんで今ラジオきいてる」「ラジオで応援しています」と、ニッポン放送などで放送されているラジオ中継に注目する野球ファンもいた。