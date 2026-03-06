【グアムで泊まってよかった】「ザ ツバキ タワー」は、グアムの空と海を独占する全室オーシャンフロント。開放感あふれる最新の贅沢を
All About ニュース編集部のメンバーに調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、グアムの「ザ ツバキ タワー」です。
※以下の情報は2026年3月6日17時45分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
・宿泊した部屋：カメリアルーム
・宿泊した目的：グアム観光
▼グアムの伝統とモダンが融合。圧倒的な開放感のロビー
ホテルに一歩足を踏み入れた瞬間、天井が高く、グアムの自然をモチーフにした芸術的な空間が広がります。
●編集部メンバーのコメント
「複数のバーやテイクアウトデリ、ロビーラウンジなど、館内施設も充実。天井が高く開放感がありました。グアム内では新しいホテルなので、とにかく館内がきれい！ 随所に高級感がありました」
2020年に誕生した「ザ ツバキ タワー」は、グアムの歴史や自然をテーマにした最新のデザインが随所に光るホテルです。開放的なロビーラウンジ「ファンハーレ」や、こだわりのデリ「ヒネカデリ」など、館内施設も充実。一歩足を踏み入れた瞬間から、最新ホテルならではの清潔感と高級感に包まれた贅沢な滞在が始まります。
▼全室オーシャンビュー！ バルコニーで過ごす極上のプライベートタイム
客室はすべて、美しいタモン湾を望むオーシャンフロント。驚くほど広い空間が、旅の質を高めてくれます。
●編集部メンバーのコメント
「オーシャンビューがとにかく最高！バルコニーにはソファやテーブルもあり、絶景を眺めながら晩酌もよさそう◎部屋も広く、大きめのスーツケースを2つ広げても余裕で通れる。洗面台が2つあるのに加え、ドレッサーがあるのもうれしい！」
すべての客室が45平米以上の広さを持ち、さらに13平米以上の広大なバルコニーを備えています。バルコニーは「アウトドア・リビング」として設計されており、ソファに身を委ねてエメラルドグリーンの海を眺めるひとときは格別です。ダブルシンクの洗面台やゆとりある間取りなど、利便性と快適性を追求した最新設備が整っています。
▼空と海に抱かれる美食。地上27階の絶景レストラン
ディナーは、ホテル最上階に位置するフレンチイタリアン「ミラノ・グリル -ラ ステラ-」へ。
●編集部メンバーのコメント
「夕食は、27階にあるレストランへ。窓は全面ガラス張りで景色がいいのはもちろん、味も大満足でした。レストランスタッフの方のプレートサービスもうれしく、あたたかいおもてなしでした」
ホテルの最上階、27階に位置するメインダイニングでは、全面ガラス張りの窓からグアムの夜景を一望できます。厳選された食材を使用したイタリアンを、洗練されたサービスとともに堪能できるのが魅力。心に残るディナータイムを演出してくれます。
▼光と水の共演。インフィニティプールで過ごす大人の夜
一日の締めくくりは、海と繋がっているかのような幻想的なプールエリアへ。
●編集部メンバーのコメント
「広々としたインフィニティプールもおすすめ。ここで撮影すれば、海とプールが一体になったような写真に。夜は噴水ショーも実施され、プールバーでお酒を飲みながら楽しむショーは最高でした」
タモン湾を見下ろす「インフィニティプール」は、空と海が一体化するような圧倒的な開放感を味わえます。夜には音楽と光がシンクロする華やかな「噴水ショー」を毎日3回開催。プールサイドのバー「ヌヌバー」でトロピカルカクテルを片手にショーを眺める、優雅な大人の夜を楽しめます。
▼アクセス
所在地：241 Gun Beach Road, Tumon, Guam 96913
交通手段：グアム国際空港より車で約15分
▼料金
大人1名（参考価格）：370ドル
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：12:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
