シンクロ率が高いと思う「STARTO社のコンビ」ランキング！ 「山田涼介×知念侑李」を超えた1位は？
STARTO ENTERTAINMENT（STARTO社）に所属するアイドルグループには、「シンメ・コンビ」が存在し、ファンから熱い支持を集めます。
「シンメ」はシンメトリーの略で、STARTO社に所属するアイドルグループではステージの立ち位置が左右対称の2人を指す言葉。仲のいいメンバーをシンメと呼ぶこともあり、さまざまなグループで「シンメ・コンビ」が存在してきました。
そこで、All About ニュース編集部は2026年2月5〜6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社のシンメ・コンビ」に関するアンケート調査を実施。今回は「シンクロ率」が高いと思うコンビのランキングです。
それでは、「シンクロ率が高いと思うSTARTO社のシンメ・コンビ」ランキングを見ていきましょう。
2位：山田涼介×知念侑李／45票
2位に選ばれたのは、Hey! Say! JUMPの山田涼介さんと知念侑李さんです。2人は、メンバーの仲がいいグループで特に親密な関係で知られ、「やまちね」コンビとファンからは呼ばれています。
仲がいい2人は、2025年12月末に山田さんの公式TikTokで、知念さんと踊るコラボダンス動画を公開。シンクロする場面も見せ、相性のよさをファンにアピールしました。
回答者からは、「ダンスの角度やスピード感が非常に近く、体格差がありながら、フォーメーションでの収まりが抜群」（60代男性／愛知県）、「言葉で言わなくても意思疎通が完璧そう」（40代女性／茨城県）、「やまちねコンビはよく一緒に行動しているので」（40代女性／三重県）などの意見が寄せられました。
1位：二宮和也×相葉雅紀／69票
1位に選ばれたのは、嵐の二宮和也さんと相葉雅紀さんでした。個人でも大活躍中の二宮さんと相葉さんは、古くから仲がよく「にのあい」とファンの間で呼ばれています。
2人は帰る方向が一緒で「総武線コンビ」とされ、よくラーメンを食べていたと番組でエピソードを公開。ステージではシンメで踊ることもあり、2人のユニット曲『UB』では、息のあったペアダンスを披露しています。
回答者からは、「コンサートで披露した２人のシンクロダンスが素晴らしかった」（30代女性／東京都）、「ユニット曲『UB』でのコンビネーションダンスのシンクロ率が高いと思った」（20代男性／神奈川県）、「同じタイミングで同じ行動を取ることが多い」（30代女性／岩手県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)