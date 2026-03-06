アルバム『IDOL1ST』も大好評！ アイドルにこだわる「中島健人」の魅力を徹底解説
中島健人さんの2ndアルバム『IDOL1ST』が、高い注目を集めています。2月24日発表の「オリコン週間アルバムランキング」で1位に初登場し、自己最高となる初週売上を記録。自身初のアルバム1位獲得となり、ソロアーティストとしてブレークを果たしました。
俳優としても活躍の場を広げ、3月26、27日に放送予定のドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌 江戸青春篇』（TBS系）への出演が決定。4月28日からは、名作が多く制作されてきたドラマ10の新作『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）で主演を務め、さらに主演映画『ラブ≠コメディ』の制作も発表されました。
歌手活動だけでなく、俳優としても2026年は大暴れしそうな中島さん。この記事では、ソロになってからの中島さんの活動を中心に魅力を解説したいと思います。
グループ在籍時には、個人として俳優業でも人気となり、さらに徹底した“王子様キャラ”でバラエティー番組でも大ブレーク。旧ジャニーズ事務所の中でも、特に「アイドル」にこだわったタレントとして注目され、全国的な支持を得ました。そんな中島さんは、2024年にグループからの卒業を電撃発表。以降は、事務所に残留しソロアーティストとして活動を継続しています。
その1つが、キタニタツヤさんとのユニット「GEMN」です。GEMNでは、テレビアニメ『【推しの子】』（TOKYO MXほか）の第2期オープニング主題歌となった『ファタール』をリリース。楽曲はヒットし、同ユニットで初のフェス出演を果たすなど大きな話題を集めました。
その後、主演を務めたドラマの主題歌プロジェクト「HITOGOTO」を経て、2024年12月25日に1stアルバム『N / bias』でソロデビューを達成。さまざまなアーティストとコラボし、ソロアイドルとしての可能性を拡げました。
『IDOL1ST』には、キタニタツヤさん、PAS TASTA、☆Taku Takahashiさん（m-flo）、渡辺直美さんなどが参加し、個性あふれる作品を制作。リード曲の『XTC』では、事務所の先輩である少年隊の『仮面舞踏会』をサンプリングするなど、実験的な楽曲を多く発表しています。遊び心にあふれたアルバムで、中島さんのセンスのよさが感じられる1枚です。
誰もが知る名曲の『仮面舞踏会』をサンプリングした『XTC』は、普通ならイロモノ的な作品になりますが、中島さんがパフォーマンスすると新時代のアイドルソングに早変わり。かと思えば、『最初はキュン！』のようなベタなアイドルソングも完璧に歌い上げ、変幻自在に「アイドル」としての魅力を発揮しています。
男性ソロアイドルが少なくなっている現在、『IDOL1ST』は新たな可能性を感じさせる作品になっていると断言できます。
その実力が、2026年はさらに開花しそうです。山田裕貴さんが主演を務め松本潤さんなども出演する『ちるらん 新撰組鎮魂歌 江戸青春篇』は、新撰組を取り扱った作品。中島さんは人気キャラクターの岡田以蔵を演じ、これまで見せてこなかった不気味な演技を大胆に披露しています。人斬り以蔵と呼ばれ、過去に多くの名優が演じてきた役を、アイドルとしてのエッセンスも入れながら魅力的に表現。初挑戦となった本格的なソードアクションにも体当たりで挑み、ドラマの中でも注目すべき役となっています。
そして、主演作の『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』では、北九州の港町にあるコンビニのフェロモンだだ漏れ店長・志波三彦を担当。中島さんのセクシーな魅力を全面に押し出せる役となりそうで、ハマり役になるでしょう。
同作が放送される「ドラマ10枠」は、近年『宙わたる教室』『東京サラダボウル』『しあわせは食べて寝て待て』など、大きな話題を集めたドラマを制作。『コンビニ兄弟』もヒットしそうで、そうなればさらに俳優としての評価を上げるでしょう。
映画『ラブ≠コメディ』は、ヒロインに長濱ねるさんを迎えた作品です。同作の主人公・神崎麗司は、ラブコメ作品に引っ張りだこの人気俳優で、“360度全方位イケメン”と称されるキャラクター。現在の中島さんそのままの役で、どんな見せ方をしてくれるのか楽しみです。共演する長濱さんは、良質な作品に多く出演している俳優なので、2人の化学反応も見どころになるでしょう。
すでに出演が決まっている作品だけでも、かなり個性的な役を演じる予定の中島さん。これまで培った表現力をフルに生かし、俳優としてもさらに人気を獲得しそうです。
ぜひアルバムを聞いたり出演作品を見たりして、挑戦を続ける中島さんを見逃さないようにしてくださいね。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
俳優としても活躍の場を広げ、3月26、27日に放送予定のドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌 江戸青春篇』（TBS系）への出演が決定。4月28日からは、名作が多く制作されてきたドラマ10の新作『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）で主演を務め、さらに主演映画『ラブ≠コメディ』の制作も発表されました。
歌手活動だけでなく、俳優としても2026年は大暴れしそうな中島さん。この記事では、ソロになってからの中島さんの活動を中心に魅力を解説したいと思います。
ソロアイドルとして輝いている中島健人のプロフィールは？まず、中島さんのプロフィールを簡単に振り返りましょう。1994年3月13日生まれで、2011年にアイドルグループ・Sexy Zone（現・timelesz）のメンバーとしてメジャーデビュー。デビュー前から人気が高く、Sexy Zoneの結成後はさらにファンを増やします。
グループ在籍時には、個人として俳優業でも人気となり、さらに徹底した“王子様キャラ”でバラエティー番組でも大ブレーク。旧ジャニーズ事務所の中でも、特に「アイドル」にこだわったタレントとして注目され、全国的な支持を得ました。そんな中島さんは、2024年にグループからの卒業を電撃発表。以降は、事務所に残留しソロアーティストとして活動を継続しています。
「アイドル」としての可能性を模索し続けるこれまで、男性アイドルに関しては、グループを卒業すると俳優業に専念するケースが多くありました。しかし、中島さんは「アイドル」としての可能性を模索し続け、俳優業だけでなく音楽活動でもさまざまなチャレンジを行います。
その1つが、キタニタツヤさんとのユニット「GEMN」です。GEMNでは、テレビアニメ『【推しの子】』（TOKYO MXほか）の第2期オープニング主題歌となった『ファタール』をリリース。楽曲はヒットし、同ユニットで初のフェス出演を果たすなど大きな話題を集めました。
その後、主演を務めたドラマの主題歌プロジェクト「HITOGOTO」を経て、2024年12月25日に1stアルバム『N / bias』でソロデビューを達成。さまざまなアーティストとコラボし、ソロアイドルとしての可能性を拡げました。
これまでの活動がつながった2ndアルバム『IDOL1ST』それぞれの活動が『IDOL1ST』につながり、2ndアルバムも素晴らしい作品となりました。公式Webサイトには「NO1アイドルとしてのプライドとともに人生を歩んできた中島健人が、アイドルを様々な視点から解釈した最上級の楽曲集を届けます」と説明があり、多くのアーティストとのさまざまなコラボを実現。「アイドル・中島健人」としての魅力を提示しています。
『IDOL1ST』には、キタニタツヤさん、PAS TASTA、☆Taku Takahashiさん（m-flo）、渡辺直美さんなどが参加し、個性あふれる作品を制作。リード曲の『XTC』では、事務所の先輩である少年隊の『仮面舞踏会』をサンプリングするなど、実験的な楽曲を多く発表しています。遊び心にあふれたアルバムで、中島さんのセンスのよさが感じられる1枚です。
アーティスト・中島健人の魅力は？中島さんのアーティストとしての魅力は、「表現力の高さ」にあると考えます。歌唱、ダンスパフォーマンスのレベルが高いのはもちろんのこと、どんなアーティストとコラボしても、自分のよさを引き出せる表現力を持っています。
誰もが知る名曲の『仮面舞踏会』をサンプリングした『XTC』は、普通ならイロモノ的な作品になりますが、中島さんがパフォーマンスすると新時代のアイドルソングに早変わり。かと思えば、『最初はキュン！』のようなベタなアイドルソングも完璧に歌い上げ、変幻自在に「アイドル」としての魅力を発揮しています。
男性ソロアイドルが少なくなっている現在、『IDOL1ST』は新たな可能性を感じさせる作品になっていると断言できます。
俳優としてもさらに進化！ 2026年注目の出演作3そんな中島さんは、俳優としてもセンスを感じます。自然体な演技を得意とする中島さんは、これまで王道の恋愛モノから、映画『ラーゲリより愛を込めて』のようなシリアスな作品など、さまざまなドラマや映画に出演してきました。
その実力が、2026年はさらに開花しそうです。山田裕貴さんが主演を務め松本潤さんなども出演する『ちるらん 新撰組鎮魂歌 江戸青春篇』は、新撰組を取り扱った作品。中島さんは人気キャラクターの岡田以蔵を演じ、これまで見せてこなかった不気味な演技を大胆に披露しています。人斬り以蔵と呼ばれ、過去に多くの名優が演じてきた役を、アイドルとしてのエッセンスも入れながら魅力的に表現。初挑戦となった本格的なソードアクションにも体当たりで挑み、ドラマの中でも注目すべき役となっています。
そして、主演作の『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』では、北九州の港町にあるコンビニのフェロモンだだ漏れ店長・志波三彦を担当。中島さんのセクシーな魅力を全面に押し出せる役となりそうで、ハマり役になるでしょう。
同作が放送される「ドラマ10枠」は、近年『宙わたる教室』『東京サラダボウル』『しあわせは食べて寝て待て』など、大きな話題を集めたドラマを制作。『コンビニ兄弟』もヒットしそうで、そうなればさらに俳優としての評価を上げるでしょう。
映画『ラブ≠コメディ』は、ヒロインに長濱ねるさんを迎えた作品です。同作の主人公・神崎麗司は、ラブコメ作品に引っ張りだこの人気俳優で、“360度全方位イケメン”と称されるキャラクター。現在の中島さんそのままの役で、どんな見せ方をしてくれるのか楽しみです。共演する長濱さんは、良質な作品に多く出演している俳優なので、2人の化学反応も見どころになるでしょう。
すでに出演が決まっている作品だけでも、かなり個性的な役を演じる予定の中島さん。これまで培った表現力をフルに生かし、俳優としてもさらに人気を獲得しそうです。
多くの芸能関係者が注目する「中島健人」ここまで、中島さんの歌手・俳優としての魅力を解説しました。日本の芸能界では、かつて男性ソロアイドルは多くいましたが、現在は激減しているのが現状。そんな中で、「アイドル」としての活動にこだわる中島さんは希少な存在で、ファンだけでなく多くの芸能関係者が注目しています。
ぜひアルバムを聞いたり出演作品を見たりして、挑戦を続ける中島さんを見逃さないようにしてくださいね。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)