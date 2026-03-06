【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 映画やプールがヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
▼解説
今回の言葉は、えいが（映画）、すいえい（水泳）、えいせい（衛星/衛生）、えいひれ（エイヒレ）の4つでした。大きなスクリーンで鑑賞する「映画」や、全身運動として人気の「水泳」など、誰もが知る言葉の中に共通の音が隠れています。また、宇宙の「衛星」やおつまみの「エイヒレ」といった全く異なるジャンルの言葉を同じ「音」のグループで見つける作業は、語彙の引き出しを整理し、ひらめき力を高めるのにとても効果的です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、休日の楽しみや趣味のシーンでよく耳にする言葉を集めました。言葉の「頭」や「最後」に隠れた共通の2文字を、考えてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□が
すい□□
□□せい
□□ひれ
ヒント：映画館で見る作品や、水中で泳ぐスポーツを思い浮かべてみてください
正解：えい正解は「えい」でした。
▼解説
今回の言葉は、えいが（映画）、すいえい（水泳）、えいせい（衛星/衛生）、えいひれ（エイヒレ）の4つでした。大きなスクリーンで鑑賞する「映画」や、全身運動として人気の「水泳」など、誰もが知る言葉の中に共通の音が隠れています。また、宇宙の「衛星」やおつまみの「エイヒレ」といった全く異なるジャンルの言葉を同じ「音」のグループで見つける作業は、語彙の引き出しを整理し、ひらめき力を高めるのにとても効果的です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)