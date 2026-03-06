誰でも使えるユニバーサルデザインでもある。

カシオのタフネス腕時計「G-SHOCK」は、とにかくデザインが豊富でどのモデルにもいろんな工夫が見られます。だけどバンドとなると、本体の時計部分よりフツーな印象かも？

腰に巻くベルトみたいな新型

定番の角形DW-5600シリーズに、伸縮性に優れたポリエステル製クロスバンドを使った「DW-5600MNC」が仲間入りしました。

磁石と機械的ロック機能を持つマグネットバックルは、ドイツのFIDLOCKによるもの。脱着が片手でカンタンです。

Image: G-SHOCK

バンドの伸びしろがスゴい

クロスバンドは最大2.7倍にストレッチします。バックルもつまみやすく脱着しやすいですし、細い隙間のバンドループを通さず済みますね。

山登りやスキーやスノボなど厚着の上から、またはグローブをする現場作業などで、G-SHOCKのタフさを活かすバンドだなと思います。

手が不自由な人もラクに身に着けられますよね。シャレててカッコ良くて、結果としてユニバーサルデザインになっているなんて最高です。

3種のカラバリ

文字盤もベルトもモノクロームですべてが黒い「DW-5600MNC-1JF」と、グレーのベゼルにネイビー・オレンジ・イエローのバンドがファッショナブルな「DW-5600MNC-8A2JF」、ライトグレーにネオンイエローが差し色として際立つ「DW-5600MNC-7A8JF」が、いずれも1万9800円。

どのカラバリもカッコ良くて迷っちゃいますが、筆者のように「DW-5600」シリーズを持っているなら、バンドだけ欲しいのでは？ 気分や用途に応じて付け替えたいですよねぇ。

Source: G-SHOCK