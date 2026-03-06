小園と鈴木は“ジョン・シナポーズ”も披露

■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が6日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、チャイニーズ・タイペイ戦に出場。2回の第2打席で先制の満塁弾を放った。ベンチでは北山亘基投手（日本ハム）らがお茶点てポーズで迎えたが……違う行動をしている選手もいた。

1死満塁で迎えた2回の第2打席。豪快に振り抜いた。4球目のカーブを捉えると打球は右翼席に飛び込む満塁弾に。打った瞬間にスタンドインを確信する、打球速度165キロ、飛距離112メートルの衝撃弾をスタンドに叩き込んだ。

ベンチではナインとお茶点てポーズで喜びを分かち合った。そんな中、小園海斗内野手（広島）がしたのはジョン・シナポーズ。「You Can’t See Me（見えっこない）」の名台詞と共に手を顔の前で振る、元WWE名物レスラーのパフォーマンスを真似していた。

強化試合では鈴木誠也外野手（カブス）もそのポーズを大谷と披露していたが、気づいたファンも。「日本代表がお茶のポーズしてる後のやつってジョンシナ？」「今日も小園と鈴木がやってる 鈴木は一塁上でもお茶とシナの両方やってる」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）