¥À¥¤¥½¡¼¡ÖTHREEPPY¡×¤Ë¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¥ã¥Ã¥È¡Ù¥Þ¥ê¡¼¤Î¿·¥°¥Ã¥ºÅÐ¾ì¡ª¡¡½é¤È¤Ê¤ë¡È¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡É¤âÆ±»þÅ¸³«
¡¡¡Ö¥À¥¤¥½¡¼¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂçÁÏ»º¶È¤¬Å¸³«¤¹¤ë300±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTHREEPPY¡×¤Ï¡¢2·î²¼½Ü¤«¤é¡¢¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¥ã¥Ã¥È¡Ù¤Î¥Þ¥ê¡¼¡¢¡Ø101É¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¢¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤Î¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø101É¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤â½éÅÐ¾ì¡ª¡¡¥È¥é¥Ù¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷
¢£3ºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Àª¤¾¤í¤¤
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¥ã¥Ã¥È¡Ù¥Þ¥ê¡¼¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¤ä¥¢¥í¥Þ¡¢¥é¥ó¥Á¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÌó40¼ï¡¢¡Ø101É¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥°¥Ã¥ºÌó10¼ï¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¤Î¥Ð¥¹¥°¥Ã¥º6¼ï¤«¤éÀ®¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è3ºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¥ã¥Ã¥È¡Ù¥Þ¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡È´Å¤¤¥Æ¥£¡¼¥µ¥í¥ó¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥é¥ó¥Á¥Ð¥Ã¥°¡×¤ä¡Ö¥Ð¥Ë¥Æ¥£¥Ý¡¼¥Á¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¡×¤ä¡Ö¥µ¥·¥§¡×¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖTHREEPPY¡×½éÅÐ¾ì¤Î¡Ø101É¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¯¤¹¤ß¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥Í¥Ã¥¯¥Ô¥í¡¼¡×¤ä¡Ö¥Ý¡¼¥Á¡×¡¢¡Ö¥È¥é¥Ù¥ë¥¿¥°¡×¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Î¹¹Ô¤ä°ÜÆ°¤Î»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¡ÖTHREEPPY¡×½é¤Î¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥Ð¥Ã¥°¡×¤ä¡¢ÆùµåÉôÊ¬¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¡Ö¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥Á¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢º£¸å¤â¿·ºî¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
