富士山麓の恵み「富士山サーモン」2種の味わい

多くの客でにぎわう御殿場市内の食堂。魚介類の豊富なメニューが自慢です。

【写真を見る】富士山麓の湧き水が育んだ「富士山サーモン」

＜来店客の女性＞

「丼にホワイトサーモンが入っていると聞いて頼んだんですけれど、ホワイトサーモンはとろっとして食べやすくて、いつも食べているサーモンよりプリッとしていて厚みがあっておいしいな」

今回の「しずおか産」は、富士山麓の湧き水が育んだ、世界に誇る『富士山サーモン』の丼です。

国内外の買い物客でにぎわう御殿場プレミアム・アウトレット。5つの飲食店では静岡県のブランド農林水産品「頂（いただき）」を使った料理を提供するフェアを開催しています。

この店で推しているのが、静岡県産のサーモンです。

＜熱海おさかな食堂 石川雄大店長＞

「こちら『頂』食材の『富士山サーモン』と『ホワイト富士山サーモン』です」

富士山麓の恵まれた環境で育った『富士山サーモン』と『ホワイト富士山サーモン』。富士山サーモンの身の色は赤く、ホワイト富士山サーモンは白い身の色が特徴です。

「赤」と「白」のサーモンを食べ比べ

「熱海おさかな食堂」がいま推しているメニューが、『しあわせサーモンえび丼（どん）』です。そびえたつ2匹の赤エビと、2種類の富士山サーモンが盛られています。

＜金原一隆記者（赤い身を試食）＞

「味が濃いですね。脂の強さでもない、うま味がある」

＜石川店長＞

「そうですね。濃いうま味が特徴ですね」

＜金原記者（白い身を試食）＞

「これが白いサーモンになると...肉厚！むちむちしてます。味が濃いのに淡白な感じがします」

＜石川店長＞

「初めて食べたとき、魅力にとりつかれました」

11℃の湧き水でじっくり育てた2種類のサーモン

富士山サーモンが育つのは、富士山の麓、富士宮市です。

＜富士山サーモン株式会社 岩本いづみ社長＞

「ここは、富士山の湧き場が近いんですよね。水が地下から湧き出てくる。ですから、1日中ここは水温が一定です。富士山があって、森があって、雨が降って、それがこう川になってという、（富士山の）恵みを全て受け取ったのがこの魚ですね」

富士山の豊富な湧き水を利用した養殖池は、1年を通じて水温が11℃前後です。生まれて1年の“若者”が白いサーモン、そこからさらに1年育てたのが赤いサーモンです。それぞれに合わせたエサを与え、じっくり育てることで、2種類のサーモンが誕生しました。

＜石川店長＞

「『頂』食材である富士山サーモンを引き立たせるために、赤エビを入れました。赤エビの強い甘みとねっとり感、これで富士山サーモンがよりおいしく召し上がっていただけます。この海鮮丼を味わっていただいて、静岡・伊豆の魅力を感じていただければと思います」

2つの富士山サーモンがありましたが、白い身の「ホワイト富士山サーモン」は1キロほどのサイズで、人間で例えたら成人前のピチピチした若いサーモン。さらに1年かけて育てたものが、赤い身の「富士山サーモン」になります。

『しあわせサーモンえび丼（税込2948円）』は、静岡県とコラボした「頂グルメフェア」の期間限定商品で、3月22日まで提供されています（富士山サーモンの商品は他にも2つあります）。

【店舗情報】

・提供店舗：御殿場プレミアム・アウトレット内「熱海おさかな食堂」

・電話番号：0550-84-8040

・営業時間：午前11時～午後8時

・定休日：施設休館日に準ずる