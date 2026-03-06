【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】米国とイスラエルによるイラン攻撃開始から、７日で１週間となる。

米イスラエル側はイラン上空の制空権をほぼ確保し、攻勢を強めているが、イラン側も報復攻撃を続ける姿勢を崩しておらず、戦闘の終結は見通せない。

イスラエル軍のエヤル・ザミール参謀総長は５日、イランの防空施設の約８０％を破壊し、「イランの上空で航空優勢を達成した」との声明を出した。２月２８日の攻撃開始以降、２５００回の空爆で６０００発以上の爆弾を投下し、弾道ミサイル発射施設の６０％以上を破壊したとしている。

米中央軍のブラッド・クーパー司令官は５日の記者会見で、今後の作戦目標について「将来的なイランのミサイル生産能力を体系的に解体する」と語った。ミサイル製造関連施設への攻撃を念頭に置いたものとみられ、「イランの再建能力を破壊する」と強調した。

イランは、報復としてペルシャ湾岸諸国の米軍施設などへの攻撃を行い、民間施設への被害も出ている。４日にはオマーン沖で、日本関係の船舶の窓ガラスにひびが入る損傷が確認された。上空からの落下物によるものとみられる。

ただ、クーパー氏は、イランの攻撃が激減していると説明し、攻撃初日に比べてイランの弾道ミサイルの発射数が９０％、無人機による攻撃が８３％減少したとの分析結果を示した。イラン軍の艦艇も３０隻以上を撃沈したという。

一方、米国のトランプ大統領は５日、米ニュースサイト・アクシオスなどのインタビューで、米軍とイスラエル軍が殺害したイラン最高指導者アリ・ハメネイ師の後継に、次男のイスラム法学者モジタバ・ハメネイ師が浮上していることに関して「受け入れられない」と述べた。次期指導者の選定に「関与する」とも明言し、「親米」の指導者を据える考えを示した。

トランプ氏はまた、イランや隣国イラクを拠点とするクルド人勢力の武装蜂起を全面支援する考えを示した。イランの体制転換に向けた民衆の蜂起を促す狙いとみられる。