◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ー台湾（2026年3月6日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦。宮城大弥投手（24）が台湾戦の4回から3番手で登板し、先発の山本由伸投手（27）との“新旧オリックスエース”リレーはならずも、先輩の力投に刺激を受けて腕を振った。

13点リードの4回、マウンドに上がった宮城は先頭打者を遊ゴロ。1死から死球を献上するも呉念庭（ウー・ネンティン）を空振り三振に斬るなど後続を2者連続三振に仕留め無失点で好投した。2イニング目の5回も走者を背負いながらも得点は与えなかった。

宮城は2月27日の中日との壮行試合に先発し3回1安打無失点と好投。直球の最速は152キロを計測し100キロ未満のスローカーブを投じるなど緩急自在の投球を披露。降板後には26日に合流した大谷から「ナイスピッチング」とねぎらわれていた。

この日は妹で女優の宮城弥生の20歳の誕生日。前日5日に東京都目黒区の大円寺を参拝した際には「（今日の試合で）投げてほしい。三振を取っているところを見たい。それが誕生日プレゼントになったらすごく幸せ」と語っていただけに、妹の願いを叶える兄の姿だった。

▼宮城 デッドボール、フォアボールとリズムを悪くしてしまったが立て直し「0」に抑えられて良かった。