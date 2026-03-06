【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックが６日、開幕する。

開会式は同日午後８時（日本時間７日午前４時）から、世界遺産に登録されているベローナの円形闘技場で行われ、１０日間の熱戦が幕を開ける。

大会は２月のミラノ・コルティナ五輪と同じく分散開催となり、イタリア北部の三つの会場群に分かれて実施される。同国での冬季パラ開催は２００６年トリノ大会以来、２度目。１９７６年に第１回の冬季パラが開催されて以来、５０年の節目の大会にもなる。

６競技７９種目に５０を超える国と地域から選手約６５０人が出場予定。ウクライナ侵略を続けるロシアと同盟国ベラルーシの選手も、国を代表する形で出場する。国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）は５日に記者会見し、両国が大会に正式参加することに反発してウクライナを含む７か国が開会式をボイコットすると明らかにした。

日本からは海外開催では最多となる４４選手が全６競技に参加する。前回２０２２年の北京大会で日本は７個のメダルを獲得しており、今大会もスキーのアルペンや距離などでメダルが期待されている。