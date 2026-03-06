バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が６日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。毎日、写真を撮る理由を明かす一幕があった。

この日、各地の美食の名店を紹介した後、共演の石原良純が「俺さ。食べ物屋で動画を撮るのが、あんまり好きじゃないんだよね。なんか面倒くさくて」とポツリ。

同じく共演の長嶋一茂も「俺も撮らないな」と同調すると、高嶋は「でもね。この歳になったら、写真は毎日１枚撮った方がいい」と口に。

一茂が「なんで？」と聞くと「ボケ防止」と即答。「だって振り返った時に去年のあの日、誰に会ったかなとか絶対思い出せないでしょ、もう。でも、写真で見たら『あっ、この人と、ここの店に行ってた』って分かるの」と続けたところで一茂は「俺はまだ抵抗あるんだね、写真を撮るのに。昔の人間だから、フィルムの時代だからさ。フィルムの時って無駄な写真を絶対、撮らないんだよね。いまだにそうやってるんだよね、ちさ子ちゃん、どう思う？」と問いかけ。

この質問に高嶋は「（一茂は）もっと無駄なことをいっぱいやってますけど」と、ツッコんでいた。