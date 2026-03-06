◆新日本プロレス「旗揚げ記念日」（６日、大田区総合体育館）観衆２９４９

新日本プロレスは６日、東京・大田区総合体育館で「旗揚げ記念日」を開催した。

１９７２年３月６日にこの会場（当時の名称は大田区体育館）でアントニオ猪木さんが旗揚げした新日本プロレス。旗揚げメンバーで大田区体育館での第一試合に出場したドラディションの藤波辰爾が息子のＬＥＯＮＡと特別参戦した。

今年５月にデビュー５５周年を迎えるドラゴンは、ＬＥＯＮＡと第５試合の「旗揚げ記念日スペシャル１０人タッグマッチ」で「柔道金メダル」ウルフアロン、海野翔太、小島聡と組み、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ディック東郷、ＳＨＯ、高橋裕二郎、チェーズ・オーエンズ、成田蓮と対戦した。

藤波のテーマソング「ドラゴンスープレックス」で５人が入場。リング上で藤波は初タッグを組んだウルフはガッチリ握手を交わした。

ゴング前にマイクでＳＨＯが「藤波さんよ、しょせんは大分の田舎モンなんだ！クソったれが！悔しかったら出て来いよ」と挑発。怒りに火が付いた藤波が望み通り先発した。

しかし、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」はＳＨＯがコーナーへ下がり、東郷が先陣を切る。そこへ背後から成田が襲撃。それでも藤波は、東郷へエルボー、成田へ張り手を入れると、東郷、成田に連続でドラゴンスクリューを浴びせ大田区を沸かせた。

試合が白熱する中、ウルフがリングイン。しかし、何かを思い立ったのか、おもむろにトップロープに上がり再びリングインする「ドラゴンリングイン」で出撃した。柔道技で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」を投げ捨てると「ウォー」と雄たけびをあげた。成田に低空ドロップキックを食らうもブレーンバスターで逆転した。

１０分が経過し、ＬＥＯＮＡが裕二郎に捕まるも逆さ押さえ込み、張り手からの延髄斬り、ダブルアームスープレックスで逆転も凶器攻撃からピンプジュースで裕二郎にＬＥＯＮＡがフォールを奪われた。

試合後、藤波はＬＥＯＮＡとバックステージに現れ「Ｈ．Ｏ．Ｔ」に怒り心頭。中でもリーダーの成田に「成田っていうのか」とＬＥＯＮＡに問いかけ「あれ、呼べ」と５・２２ドラディションの後楽園ホール大会で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」への参戦を要求した。旗揚げ記念日で新日本プロレスへ帰還したリングを汚され「闘魂注入してやる」と誓った。

一方の成田は藤波へ「今さら、ノコノコとこの新日本のリングに何の用だ」と切り捨てた。藤波が制裁を予告したことを記者から聞くと「俺に来いってか？誰が行くかよ！バカ野郎！てめぇの息子がぶざまにやられて…ふざけろ…誰が行くか。藤波さんよ、ざまぁみろ」と高笑いした。旗揚げ５４年の大田区は「Ｈ．Ｏ．Ｔ」とドラゴン親子の遺恨が生まれた日になった。