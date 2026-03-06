NCT中本悠太、Snow Man佐久間大介の座長ぶり明かす「日本で一番楽しいんじゃないかなって」【スペシャルズ】
【モデルプレス＝2026/03/06】Snow Manの佐久間大介、韓国発のグローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）の中本悠太が6日、都内で開催された映画『スペシャルズ』初日舞台挨拶に出席。中本が佐久間の座長ぶりを語った。
本作は、年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す、先の読めないストーリーを描く。この日は椎名桔平、青柳翔、小沢仁志、内田英治監督も出席していた。
伝説の元殺し屋・ダイヤを演じた佐久間は「いよいよ、この『スペシャルズ』が全国公開するということで！ここにいる皆さん、そして全国の皆さん、一緒に楽しもうぜ！ありがとうございます。ライブビューイングの200館以上の皆さんもぜひ楽しんでいってください」と笑顔。クールな殺し屋・桐生を演じた中本は「僕らも長い間、この時間、この時を待っていたので、今日は短い時間ですけど、一緒に楽しんでいけたらなと思います！」と公開の喜びを語った。
佐久間は「やっぱり、映画というのはね、初週が本当に大事です！そして2週目も大事なので！何度でも楽しんでもらいたい！」とアピール。「撮影から1年半くらい空いていまして、どうなるのかな？とか。出来上がった映画をみんなにどう楽しんでもらえるかな？とか、それをずっと考えていたんですけど、やっぱり今日のこの初日を迎えたときに、ちょっとそれを考えるだけで、目がうるっと来るくらい。やっとみんなに観てもらえるんだ！っていうぐらいの自信作が今回出来上がっているので。こちらの『スペシャルズ』を全力で楽しんでもらいたいなと思いますし、何回でも足を運んで観てほしいです。なのでみんなで盛り上がっていきましょう！盛り上がろうぜ！」と笑顔を見せた。
そんな佐久間の座長ぶりについて、中本は「こんなにも周りを見ながらチームを引っ張ってくれる人が近くにいると、しかもそれが主演の佐久間くんだったので、すごく僕も楽しく現場で撮影できましたし、何より雰囲気が、（本作の）撮影現場が日本で一番楽しいんじゃないかなって思うぐらい、本当に最高な現場だなっていう現場でしたね」と絶賛。照れ笑いを見せた佐久間は「スタッフさんもキャストの皆さんも、ノリが本当に良くて。一緒にノってくださったのが、本当に恵まれているなと思いましたね」と感謝していた。
佐久間とともに韓国での舞台挨拶に登壇することについて、中本は「めちゃくちゃ楽しみですし、普段は韓国で活動しているんですけど、こんなに素敵な皆さんと、スタッフさんと一緒に作ったこの『スペシャルズ』という作品を、世界中の皆さんに届けられるということは、すごく嬉しいことだし、ぜひ期待してほしいなと思っています」と笑顔を見せた。（modelpress編集部）
◆佐久間大介・中本悠太「スペシャルズ」公開に喜び
◆中本悠太、佐久間大介の座長ぶり明かす
そんな佐久間の座長ぶりについて、中本は「こんなにも周りを見ながらチームを引っ張ってくれる人が近くにいると、しかもそれが主演の佐久間くんだったので、すごく僕も楽しく現場で撮影できましたし、何より雰囲気が、（本作の）撮影現場が日本で一番楽しいんじゃないかなって思うぐらい、本当に最高な現場だなっていう現場でしたね」と絶賛。照れ笑いを見せた佐久間は「スタッフさんもキャストの皆さんも、ノリが本当に良くて。一緒にノってくださったのが、本当に恵まれているなと思いましたね」と感謝していた。
佐久間とともに韓国での舞台挨拶に登壇することについて、中本は「めちゃくちゃ楽しみですし、普段は韓国で活動しているんですけど、こんなに素敵な皆さんと、スタッフさんと一緒に作ったこの『スペシャルズ』という作品を、世界中の皆さんに届けられるということは、すごく嬉しいことだし、ぜひ期待してほしいなと思っています」と笑顔を見せた。（modelpress編集部）
