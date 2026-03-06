あさって8日は「国際女性デー」です。シリーズで、県内の女性議員を巡る現状や課題をお伝えしています。

県内の女性議員は去年、初めて100人を超えました。しかし、女性議員がいない議会は43市町村のうち6つあります。ただ、女性議員がいる37の議会でも、6割は女性の数は1人か2人にとどまっています。

今回は、どうすれば女性議員が増えるのか。奮闘する現場から考えます。

この日、議場に一番乗りした、垂水市議会議員の池田みすずさん（52）。

一般質問で取り上げたテーマの1つが、消防士だった女性が、同僚の男性からセクシャルハラスメントを受け、退職に至った問題でした。

（垂水市議会 池田みすず議員）「全庁的なコンプライアンス意識の欠如が懸念される。第三者委員会の提言を今後どのように市政運営に生かしていくのか」

市の担当者は「ハラスメント研修などを強化する」と応じました。

（垂水市議会 池田みすず議員）「（元女性消防士には）本当に頑張ってほしかった。私も（女性議員）1人目だったので」

垂水市制が始まって以来 初の女性市議

池田さんは、2019年の市議選で初当選しました。垂水市制が始まって以来、初の女性市議でした。

しかし、池田さんは当初、女性ならではの苦労もあったといいます。議員が集まる会議の合間の休憩が5分間しかないため、トイレまで走ることも。

議員になって1年ほどして、知り合いに言われた言葉にハッとさせられたといいます。

（垂水市議会 池田みすず議員）「肩に力が入っているって。私は全然スカートを履いていなかった。無意識のうちに男性と同じように頑張らないとと、ズボンを選んでいた自分がいたんだなって」

女性議員がいないころを知る男性議員が感じる変化

定数14の議会の中で、3年前から女性議員は2人に。

女性議員がいないころを知る男性議員は変化を感じています。

（4期目 堀内貴志議員）「だいぶ変化した。もっと若い人が入るとか、多様性に富んだ議会になってくれれば、いろんな意見が出てくる」

自分が議員をやってみたいなと思えるような存在に

先月、鹿児島市で開かれた女性の政治参加を促すイベント。県内の女性議員らとともに、池田さんも登壇しました。

（垂水市議会 池田みすず議員）「審議会や委員会に後継者やいろんな人を入れるために、自分が率先して声がけや、自分が（議員を）やってみたいなと思えるような存在になれるように頑張らないと」

（上智大学 三浦まり教授）「政治39位。あまりよろしくないですね」

会場で紹介された、去年公表の「都道府県版ジェンダー・ギャップ指数」です。

様々な分野の男女格差を数値化したもので、鹿児島県は政治分野で全国39位でした。

政治の意思決定 女性をさらに増やす重要性

分析に関わっている上智大学の三浦まり教授です。政治の意思決定の場に、女性をさらに増やす重要性を訴えました。

（上智大学 三浦まり教授）「何を期待しているかというと、今までは聞かれていなかったような声を代弁して意思決定に反映させていく。女性を意識していないという人にインタビューしても、やっているうちに女性だと話しやすいので、問題を伝えてくる」

（参加者）「たぶん男性もわざとしていたわけではなく、本当に気づいていなかったと思う」

（参加者）「女性議員がいるかどうか分からないくらい、地域のことに関心を持てていない」

（参加者）「男性中心に町内会も回っていると思う。女性は事務局で会計で、役員は男性」「議員が増えたのはすごい」

イベントに参加したさつま町議会議員の上別府ユキさん（69）です。女性議員が議会にいない中、別の女性とともに2021年に初当選しました。

（さつま町議会 上別府ユキ議員）「女性もやれるんだよ、というのをみんな分かってほしい」

どうすれば女性議員が増える？

去年の町議選で初当選した武さとみさんは、県内100人目の女性議員でした。上別府さんら2人が始めた町政に関する座談会に参加する中、議員の仕事を身近に感じるようになったといいます。

（さつま町議会 武さとみ議員）「全然一般質問がなかったと聞いていたし、2人が4年間苦労していたという話を聞いていて、やっぱりいろんな人が（議会に）入らないといけないと感じていた」

では、どうすれば女性議員が増えるのでしょうか？

（さつま町議会 武さとみ議員）「私は学校に務めていたから、たすきをかけて回った時に、『先生何しているの』と子どもたちに言われて、『立候補した』と言うと、『頑張ってね』と言ってくれたが、そんなふうに女性議員が身近にいるということを子どもたちの環境の中に見せるということが大事」

（さつま町議会 有川美子議員）「よくみなさんが言う『自分ごと』。選挙に立候補することが自分のことになれば、変わっていくと思う」

「県内の女性議員を100人にする会」代表は

「県内の女性議員を100人にする会」の平神純子さん（69）です。

「100人」を達成したいま、これからの活動について平神さんは…

（県内の女性議員を100人にする会 平神純子代表・南さつま市議）「やっぱり（議会に）3人ぐらいにならないと、1か2ではゼロに戻る。安心はできない。ゼロに戻らない状態になって自分の活動を終えられたらいい」

政治に多様な考えや意見をさらに取り入れていくために。これからが正念場です。

