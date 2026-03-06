交際4年になるカップルの馴れ初めと、29歳モデル彼女の強い結婚願望が語られた。

【映像】彼氏との2ショット（複数カット）

3月5日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第1話が放送された。本作は、年齢や子どもを産むタイミングなど、それぞれの悩みを抱え結婚に踏み出せないカップルが、「結婚するか」「別れるか」を決断する“恋人として最後”の旅行へ出発する番組だ。

モデルとして活動するルナ（29歳）と、IT会社で営業をしているユウキ（30歳）のカップル。2人の出会いは「親友の友達」という繋がりだった。ルナはユウキとの初デートを振り返り、「デートが本当に“ジェントルマン”というか、扉も全部開けてくれて、ゴミがあったらパッパッとかしてくれて、もうこんな人逃しちゃいけないと思って…」と、彼に強く惹かれた瞬間を明かした。

ユウキも「元々彼女が欲しいっていうタイプではなかったんですけど、（ルナは）面白いなっていう印象があって。見た目とは相反してふざけるタイプなんですよ」と語り、お互いに惹かれ合い同棲生活を3年続けている。

しかし、ルナは「あなたって結婚する気ある？」と自ら結婚を急かしているものの、ユウキは経済的な不安から「今の生活で子ども出来るの想像できないから」と濁している状態。ルナの「結婚したい」という思いは届くのか、7日間の旅で2人がどのような結論を出すのか注目される。