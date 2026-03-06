Âç¼ê¤ÈÃæ·ø¹Ò¶õ¤Î»ñËÜÏ¢·È¤òÂ¥¿Ê¡¡±©ÅÄÈ¯ÃåÏÈ¤Îµ¬À©¤ò¸«Ä¾¤·
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï6Æü¡¢¹ñÆâ¹Ò¶õÏ©Àþ°Ý»ý¤Ë¸þ¤±¡¢Âç¼ê¤ÈÃæ·ø¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò´Ö¤Ç½Ð»ñ¤Ê¤É¤ÎÏ¢·È¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦µ¬À©¤ò¸«Ä¾¤¹Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Âç¼ê¤Ë¤è¤ë½Ð»ñ¤¬20¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢Ãæ·ø¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬»ý¤Ä±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÍ¥¶øÈ¯ÃåÏÈ¤¬Á´¤Æ²ó¼ý¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥ë¡¼¥ë¤òÊÑ¹¹¤·¡¢È¯ÃåÏÈ¤Î²ó¼ý¤ò°ìÄêÉý¤Ë¤È¤É¤á¤ë¡£¹ñ¸ò¾Ê¤¬³«¤¤¤¿Í¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·ø¤Ï¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¡¢AIRDO¡Ê¥¨¥¢¡¦¥É¥¥¡Ë¡¢¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¡¢¥¹¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Î4¼Ò¡£±©ÅÄ¤ÎÈ¯ÃåÏ©Àþ¤Ï¹â¼ý±×¤Î¡Ö¥É¥ëÈ¢Ï©Àþ¡×¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¶¥ÁèÂ¥¿Ê¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢½Ð»ñ¤¬20¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢Ãæ·ø¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¡ÖÆÃÄê´ûÂ¸Í¥¶øÏÈ¡×¤¬Á´¤Æ²ó¼ý¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Âç¼ê¤È¤Î»ñËÜÏ¢·È¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£