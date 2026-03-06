元参院議員で、現在は落語家として活動するガーシー（本名・東谷義和）氏（54）が6日に自身のX（旧ツイッター）を更新。新幹線で豚まんを食べるのはNG?論争で私見を展開した。

実業家・河原由次氏がXを更新し、新幹線で551の豚まんを食べていたところ、隣の客から「ダメだろ」と注意されたと投稿。「は？こんなことわざわざ言ってくるんだと思って思わず『何言ってるの？』って言ったらそこから東京までずっとダンマリ」といい「こういう自分の価値観をいきなり他人に押し付ける人、どう思う？」と投げかけた。

また「新幹線で食べる人がいるから 駅であったかい豚まん売ってるんだろ？食べちゃダメなら まず新大阪駅の551閉めろよ それか『新幹線持ち込み禁止』って看板でも出しとけ」とし「豚まん一個で、東京まで気まずい空気流れるの日本くらいだろ。大阪人に『551食うな』は喧嘩売ってる」とつづっていた。

この投稿にさまざまな意見が寄せられているが、ガーシー氏は「オレは昔、慰安旅行で朝から納豆食べてる社員に、『クサイから向こうで食え』って言ったら、全従業員が違うテーブルに行かれた悲しい過去を思い出すから、人様に対して食べてるものにケチはつけないって決めてるw」とし「なんでキャバクラだろうが撮影現場だろうが飛行機機内だろうがタクシーだろうが好きなもん食べてや笑笑」としていた。