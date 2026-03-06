【NASCAR】第3戦 DuraMax Texas Grand Prix（サーキット・オブ・ジ・アメリカズ／日本時間3月2日）

【映像】物議を醸したオーバーテイク（実際の様子）

アメリカで人気ナンバーワンのストックカーレース、NASCAR（ナスカー）カップシリーズの第3戦が開催。残り11周でトヨタのマシンが見せたオーバーテイクシーンが物議を醸している。

レース終盤、昨シーズンこのサーキットで優勝を果たしたクリストファー・ベルの20号車が4位まで順位を上げてきた。ベルのトヨタ・カムリは目の前にいるライアン・ブレイニーのフォード・マスタングを射程に捉え、コーナーごとにその差を詰めていく。

そしてコーナーが連続するエリアの左の直角コーナーで、カムリがマスタングのイン側へ完全に車体を入れ込んだ。解説のジャック・アマノ氏が「あ〜、ぶつけた！」と叫んだと同時に、カマロはマスタングをコース外へ押し出し、自車も白線外にはみ出しながら、追い抜きに成功した。

「作戦だったとしたら衝撃ですね」

表彰台圏内に上がったベルに対し、実況の増田隆生アナは、「ベルが単独で速ければ、前の2台に追いついて優勝もあり得ます」と語り、アマノ氏は「ベルの作戦だったとしたら衝撃ですね」と、リスタート時にタイヤ交換を実施したベルの戦略性の高さに舌を巻いた。

F1では4輪すべてが白線を越えてコース外に出てしまうと、「トラックリミット」と呼ばれるレギュレーション違反となるが、NASCARではそういった判定はなし。視聴者からは、「4脱上道」「強引ですわ」「ゆずらない」「インついてる」など、賛否が分かれるコメントが並んだ。

最終的に、優勝したのはベルと同じくカムリに乗るタイラー・レディックで、NASCARの歴史上初の開幕3連勝を果たした。同じトヨタ陣営のベルとしてもこのままではいられない。次週のフェニックスでのレースに期待が高まる。（ABEMA『NASCAR Groove2026』／(C)NASCAR）