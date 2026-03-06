

本日の日経平均株価は、朝安も原油高の一服で押し目買いが優勢となり、前日比342円高の5万5620円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は8社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、中計と配当方針におけるＤＯＥ引き上げを発表したニッコンホールディングス <9072> [東証Ｐ]など。そのほか、ホギメディカル <3593> [東証Ｐ]など6社は連日で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<3593> ホギメデ 東Ｐ 繊維製品

<3673> ブロドリーフ 東Ｐ 情報・通信業

<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業

<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業

<5985> サンコール 東Ｓ 金属製品



<6356> 日ギア 東Ｓ 機械

<6402> 兼松エンジ 東Ｓ 機械

<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業



株探ニュース

