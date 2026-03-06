鯨木が、5月16日に東京・harevutaiにてワンマンライブ＜LIMINAL＞(よみ：りみなる)の開催を発表した。

本公演は、本人初の1日2回公演。DAY・NIGHTとタイトルがつけられ、それぞれに歌い手の雪見、シンガー・トラックメイカーの水槽のゲスト出演が決定している。以前よりゲーム配信でのコラボレーションや楽曲提供で共演した二人で、ファンにとっても待ちに待ったリアル共演といえる。また、セットリストも各公演で変わる予定だ。

キービジュアルは、人気イラストレーター・BAKUIが2公演に合わせて2パターンを新規に描き下ろした。YouTube Liveの中で鯨木が「直近の楽曲のイメージとして“オカルト”をテーマに展開していて、これから披露してゆく楽曲も全て一貫したテーマがある」と語っていたように、新曲の世界観に沿って統一されたクリエイティヴが光るキービジュアルだ。

鯨木は、新曲「SICKS…?」の音楽配信とミュージックビデオの公開、これからもワンマンライブに向けてたくさんの発表があるとのことだ。

◼︎ライブ情報

KUJIRAGI ONE MAN LIVE 「LIMINAL」〜DAY〜

KUJIRAGI ONE MAN LIVE 「LIMINAL」〜NIGHT〜 公演日程：2026年5月16日(土)

DAY：14:15 開場／15:00 開演 16:30 終演予定

NIGHT：18:15 開場／19:00 開演 20:30 終演予定

サポートメンバー：Gt.きこり Ba.ナツメ ユウキ Dr.初穂 会場：東京「harevutai」

〒170-0013

東京都豊島区東池袋1-19-1 Hareza池袋1F harevutai

https://harevutai.com/access/ チケット先行スケジュール

最速先行：3月6日(金)〜3月22(日)まで

公式サイト：https://kujiragi.jp/liminal