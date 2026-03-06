MANONが、1stデジタルEP『PINK NOISE』を3月6日（金）に配信リリースした。

今作は、様々なカルチャーの影響を受けながら形成されたMANONの“今”を最も鮮明に刻んだ作品となっている。ハイパーポップの衝動、ロックの疾走感、そして繊細なボーカルが交差し、感情の揺れや葛藤までもMANONらしく“デコって”鳴らしたポップな楽曲群となっている。

ロックデュオ・SATOHのLinna Figgがプロデュースを手がけた「違うタイプ」、一度聴いたら耳から離れないサウンドに心奪われる「Nobody like きゅん」、疾走感あふれるメロディとエモーショナルな歌詞が融合した新曲「物足りない」、青春の焦燥感を綴ったアンセミック・ポップ・チューン「成長痛」、閉塞感の中で生き抜く世代のリアルを鮮烈に描き出している「ニセモノ smillin」、哀愁とロックの衝動が同居する「fading」の全6曲が収録される。

本日20時には「違うタイプ」のミュージックビデオも公開。クリエイティブチームBANDITのメンバーであるLEONKANOがクリエイティブディレクターを務め、疾走感とどこか懐かしい映像演出が今のMANONとリンクしている。





1st Digital EP『PINK NOISE』 配信日：2026年3月6日（金）

配信URL：https://lnk.to/PINK_NOISE 収録曲

1 違うタイプ

2 Nobody like きゅん

3 物足りない

4 成長痛

5 ニセモノ smilin

6 fanding