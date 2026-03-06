SHANK主催フェス＜BLAZE UP NAGASAKI 2025＞より計15組のライブ映像をYouTube配信
2025年12月に開催されたSHANK主催フェス＜BLAZE UP NAGASAKI 2025＞の模様が、3月10日および11日よりSHANKオフィシャルYouTubeチャンネルにて期間限定配信されることが明らかとなった。
配信『BLAZE UP NAGASAKI 2025』ではSHANKほか、10-FEET、SUPER BEAVER、HEY-SMITH、ハルカミライ、04 Limited Sazabys、SiM、The BONEZなど計15組のライブ映像を期間中に視聴することが可能だ。
■配信『BLAZE UP NAGASAKI 2025』
配信URL：SHANKオフィシャルYouTubeチャンネル
http://youtube.com/@shank095
▼DAY1：3月10日(火)20:00〜
※3/17(火)23:59までアーカイブ
配信バンド：SHANK, 04 Limited Sazabys, Dizzy Sunfist, The BONEZ, SIX LOUNGE, ROTTENGRAFFTY, Dragon Ash, ハルカミライ, 10-FEET
▼DAY2：3月11日(水)20:00〜
※3/18(水)23:59までアーカイブ
配信バンド：SHANK, ENTH, SiM, SHADOWS, HEY-SMITH, Hump Back, SUPER BEAVER
■＜BLAZE UP NAGASAKI 2026＞
12月5日(土) 長崎・出島メッセ長崎
12月6日(日) 長崎・出島メッセ長崎
出演：SHANK and more
【オフィシャル最速先行(先着)】
受付期間：3月6日(金)20:00〜3月29日(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/blazeupnagasaki/
