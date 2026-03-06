PassCodeが3月4日、ニューシングル「Liberator」をリリースした。このシングルリリースを記念して、2025年11月9日に開催された横浜BUNTAI公演＜PassCode YOKOHAMA BUNTAI 2025 “DESTINEX”＞の裏側に迫る30分超のドキュメンタリー映像をYouTubeに公開した。

シングル「Liberator」初回限定盤に同梱されている「PassCode YOKOHAMA BUNTAI 2025 “DESTINEX”」Blu-rayには、新曲「Liberator」初披露の模様に加え、2025年に発売したアルバム『INSIGNIA』収録曲より、すでにライブアンセムとして定着している「DESTINEX」や「WILLSHINE」など、PassCodeの“今”を刻み込んだ必見のライブテイクが完全収録されている。

公開されたドキュメンタリー映像は、日本武道館ワンマン以来約3年9ヶ月ぶりとなるアリーナ公演に挑んだメンバーの姿を本番数日前から追ったもの。当日へ向けてどのような想いで臨んだのか、メンバーの気迫や緊張感が伝わる貴重な映像となっている。

また、TVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』オープニングテーマ「Liberator」のミュージックビデオも公開中だ。同楽曲は、主人公フラムの心情に寄り添う歌詞、ダークな世界観を彩る戦慄のシャウト、そして壮麗なクワイアコーラスが重なり合うなど、PassCodeの新たなスケール感を鮮烈に解き放つ一曲だ。

VANLI大山卓也監督が手掛けるミュージックビデオは、ダークファンタジーの質感を帯びた緻密な空間設計と、メンバーの存在感を極限まで引き立てるコンポジットワークが際立つ仕上がり。CG／VFXによって精巧に構築された世界観が圧巻のスケールで描き出されている。

PassCodeはシングル「Liberator」リリースに伴い、東名阪を巡るショートツアー＜Liberator Release Tour 2026＞を開催するほか、4月4日には神奈川県川崎市東扇島東公園特設会場にて開催されるSiM主催＜DEAD POP FESTiVAL 2026＞への出演も決定している。

初回限定盤

通常盤

■シングル「Liberator」

2026年3月4日(水)発売

CD購入リンク：https://lnk.to/LAMR-4040

【初回限定盤(CD+BD)】LAMR-34040 \8,250

【通常盤(CD)】LAMR-4040 \1,540

▼CD | DISC1 ※初回限定盤・通常盤共通

01. Liberator

(TVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』オープニングテーマ)

02. AWANE

03. Every time, I knew

(『e 北斗の拳11 暴凶星』テーマソング)

04. Liberator -Instrumental-

05. AWANE -Instrumental-

06. Every time, I knew -Instrumental-

▼Blu-ray | DISC2 ※初回限定盤のみ

＜PassCode YOKOHAMA BUNTAI 2025 “DESTINEX”＞

DESTINEX | ONE STEP BEYOND | Ray | VIRIVIRI | SKILLAWAKE | Club Kids Never Die | FLAVOR OF BLUE | Future’s near by | Voice | Liberator | MIRAGE WALKER | GROUNDSWELL | Freely | Anything New | アスタリスク | MISS UNLIMITED | Tonight | rise in revolt | WILLSHINE | It’s you | Echoes | Clouds Across The Moon

※初回限定盤 Audio Commentary付

※初回限定盤・通常盤 全8種ランダムトレーディングカード付属

■「Liberator」配信リンク：https://lnk.to/AMR-4040d

■『YOKOHAMA BUNTAI 2025 “DESTINEX”』配信リンク：https://lnk.to/LZC-3360

■＜Liberator Release Tour 2026＞

3⽉13⽇(金) 愛知・名古屋ElectricLadyLand

open18:30 / start19:00

3⽉17⽇(火) 東京・代官⼭UNIT

open18:00 / start19:00

3⽉18⽇(水) 東京・代官⼭UNIT

open18:00 / start19:00

3⽉23⽇(月) 大阪・OSAKA MUSE

open18:30 / start19:00

3⽉24⽇(火) 大阪・OSAKA MUSE

open18:30 / start19:00

▼チケット

オールスタンディング ￥5,800(税込／D代別)

学割チケット ￥3,800(税込／D代別)

※Linkageメンバー皆様に各地デザイン別ピクチャーチケットプレゼント

https://eplus.jp/passcode2026/

■SiM主催＜DEAD POP FESTiVAL 2026＞

4月4日(土) 神奈川・川崎市東扇島東公園特設会場

4月5日(日) 神奈川・川崎市東扇島東公園特設会場

▼DAY1出演者

SiM / Chevon / dustbox / Fear, and Loathing in Las Vegas / ハルカミライ / HAWAIIAN6 / HEY-SMITH / マキシマム ザ ホルモン / BABYMETAL [NEW] / PassCode / SHADOWS / SHANK / しけもくロッカーズ

▼DAY2出演者

SiM / 04 Limited Sazabys / ANKOR (ESP) / coldrain / Crystal Lake / Good Grief / HIKAGE / MAN WITH A MISSION / THE ORAL CIGARETTES / See You Smile / SKA FREAKS / THORNHILL (AUS) / WANIMA

▼チケット

一日券 ￥11,000 / 二日通し券 ￥21,400 / 二日通し券セーフティーゾーン ￥23,000