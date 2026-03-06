神奈川県警本部（資料写真）

同僚職員に性的暴行を加えたとして、神奈川県警は６日、不同意性交致傷と不同意わいせつの疑いで、鎌倉署の３０代男性巡査部長を書類送検したと発表した。同日付で停職６カ月の懲戒処分とし、巡査部長は依願退職した。容疑を認め、「酒に酔って気が緩んでしまった」と供述しているという。書類送検は１月１６日付。

横浜地検は６日、巡査部長を不起訴処分にしたと明らかにした。「関係者のプライバシーを保護するため理由の詳細は明らかにすることができない」としている。不起訴は２月４日付。

書類送検容疑は、昨年６月１８日午後１１時半ごろ、横浜市内の漫画喫茶店の個室や路上で、同僚職員の女性の体を触るなどした上、性的暴行を加えて２週間のけがを負わせた、としている。県警監察官室は書類送検から約１カ月半後の公表となった理由について「書類送検後も調査が続いていた」などと説明している。

同室によると、巡査部長は勤務後、被害女性ら複数の同僚と横浜市内の飲食店で飲酒し、女性と２人で漫画喫茶に入店した。女性が翌１９日に上司に被害を伝えて発覚。巡査部長は以降、出勤していないという。県警は監督責任を果たさなかったとして、４０代の男性警部を業務指導処分とした。

同室は被害女性の特定につながりかねないとして、巡査部長の所属部署や、漫画喫茶に２人で入店した経緯に関しては回答を控えるとした。向井洋室長は「捜査と調査を踏まえ厳正に処分した。再発防止に向けて指導を徹底する」とコメントした。