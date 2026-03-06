3月4日、シンガーソングライターで俳優の星野源がXを更新。そこでの近影が話題となっている。

「星野さんはこの日、韓国のファッション誌『DAZED KOREA』に登場したことを韓国語と日本語で報告。この文面とともに、グレーのコートの下に上下デニムを合わせ、メイクが施されている写真をアップしました。注目を集めたのは、いつもとは違ったク―ルな容姿。韓国風のメイクアップなどが、ファンにも新鮮に映ったようです」（スポーツ紙記者）

Xには《誰かと思った》《どの源ちゃんも日本では余り見られないシーンばかりですな》などの反応が投稿された。近年では、日本のみならず韓国でも人気な星野。今回の撮影に至った背景にも、こうした国際的な人気がありそうだ。

「星野さんの俳優としての代表作のひとつでもある人気ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）はアジアでも放送され、非常に高い人気を誇っています。彼の演技が注目を浴びるにつれ、シンガーソングライターとしての活躍にも光が当たってきた様子。人気アニメ『SPY×FAMILY』（テレビ東京系）第1クールのエンディング主題歌でもある楽曲『喜劇』（2022年）はアジアでも1位を獲得するなど、海外の音楽ファンからも支持されています」（芸能記者）

アジアでの人気を引っ提げて、2025年にはアジアを回るツアーを開催している。

「星野さんは、6年半ぶりに6thアルバム『GEN』を発売、このアルバムを携えて2025年5月から6年ぶりに全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』を開催、国内9都市17公演に加え、台北、上海、ソウルも回り、全公演即完売するなど各地で好評でした。このアルバム『GEN』のなかには以前から星野さんのファンだったという韓国の人気女性ラッパー、イ・ヨンジさんとのコラボ曲も収録されていました。ソウルの公演では、彼女がスペシャル・ゲストとして登場し、星野さんは韓国語で『また頻繁に来ます！』と宣言するなど、韓国ファンにアピールしていました。

また、昨年12月には《友達と韓国に行ってきたよ》と、“親友”松重豊さんとの2ショット写真を披露しています」（同前）

2026年に入ってからも、2月には韓国で単独ライブを開催するなど、定期的に海外仕事を入れている様子だ。

「冠番組『おげんさんといっしょ』（NHK）が2025年3月に終了、さらに今年3月にはMCを務めるラジオ番組『星野源のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）が10年の歴史に幕を閉じます。

歌手、俳優、文筆家とマルチに活躍、長年多忙な日々を過ごしている星野さんですが、少し時間に余裕ができたことで、以前から興味のあった海外で活動する時間が増える可能性もあるのではないでしょうか」

星野源が俳優として韓国作品にデビューする日も近い？